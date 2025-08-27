Война Тысяча двести восемьдесят первый день. Усиление атак на энергетические объекты: российские военные обстреляли инфраструктуру сразу в шести регионах Украины

Пожарные ликвидируют последствия удара российского беспилотника в Сумской области, 27 августа 2025 года State Emergency Service of Ukraine in Sumy region / Reuters / Scanpix / LETA

Украина

Войска РФ обстреляли энергообъекты в шести областях

Российские военные в ночь на 27 августа провели массированную атаку ударными дронами на объекты энергетики Украины, сообщило Минэнерго страны.

По данным ведомства, под удар попали энергетические объекты в шести областях — в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской, Запорожской. Как заявили в ВСУ, всего в атаке участвовали 95 дронов, из которых 21 достиг целей.

В частности, в Сумах повреждена одна из основных подстанций, из-за чего значительная часть жителей города и промышленных предприятий осталась без света. Это привело к перебоям с подачей воды и остановке работы городского транспорта.

В Минэнерго назвали российскую атаку «продолжением сознательной политики по разрушению инфраструктуры накануне отопительного сезона».

В последние недели обе воюющие стороны усилили удары по энергетическим объектам друг друга. Аналитики The New York Times отмечают, что таким образом Россия и Украина пытаются ослабить позиции противника на фоне возобновленных переговоров — каждая сторона пытается дать Белому дому сигнал о своем преимуществе и готовности продолжать борьбу.

С начала августа ВСУ отчитались о не менее чем десятке атак на российские нефтяные объекты. С помощью беспилотников дальнего радиуса действия были атакованы НПЗ на юге и в центральной части России — крупнейшими из них стали завод «Лукойла» в Волгограде и предприятие «Роснефти» в Рязани. Агентство Reuters сообщало, что эти удары нарушили 17% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

На этом фоне правительство России запретило экспорт бензина, официально причиной такого решения назывался высокий спрос: конец лета — наиболее активная фаза сельскохозяйственных работ.

Россия, в свою очередь, также активизировала атаки на украинские энергетические объекты: глава МВД Украины 25 августа заявил, что только за предыдущие 10 дней были повреждены 20 энергетических объектов, в том числе электроподстанции, ТЭС и нефтеперерабатывающие заводы.

Под удары армии РФ теперь попадают в том числе газовые станции — в первые три года войны Россия не наносила удары по таким целям, так как до конца 2024 года через Украину в Европу продолжал транспортироваться российский газ.

ВСУ в последние дни также нанесли несколько ударов по инфраструктуре нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть до сих пор перекачивается в Словакию и Венгрию. Это привело к обострению отношений между Киевом и Будапештом: премьер Венгрии Виктор Орбан написал письмо Дональду Трампу, в котором пожаловался на «недружественный шаг. Трамп ответил, что «очень возмущен» атаками, однако они продолжились.

Анна. Я живу в Москве, и здесь не слышно войны: проходят фестивали, ярмарки и работают рестораны. Для Москвы вся война остается только в сводках новостей. Да и то, смотря какие новости читать.

За три с половиной года я так и не смогла привыкнуть к тому что от моего имени убивают людей. Это чувство ярости, страха, безнадежности, беспомощности и горя получилось лишь немного отодвинуть чуть-чуть в сторону. Но оно возвращается ко мне каждый раз, когда я планирую завтрашний день, когда думаю что приготовить на ужин и думаю о том «где вы видите себя через пять лет».

Я не вижу себя нигде, я не вижу никакого будущего в мире, для которого разрушенные города — разменная монета, а жизни людей — числа, которые даже не стоит вписывать в статистику.

Много разговоров идет о том, кто на чьей стороне. Кто чей враг, а кто чей друг. Все выбирают стороны политиков, оппозиции, политических направлений или стран. Пытаются разобраться в шахматной партии, которую разыгрывают не для нас, а нами.

В Москве не слышно войны, но ее слышно в регионе, на кухне моей мамы, когда ее лицо напрягается, она долго прислушивается к звукам снаружи, а потом облегченно выдыхает: «Это просто фура». Или «это просто салют». За все это время я поняла, на чьей я стороне. Я на стороне маленького человека, его маленькой жизни, маленьких мечт, больших потерь и бесконечного одиночества. Потому что кажется, что на стороне этих маленьких людей нет никого.

