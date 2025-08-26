Война Тысяча двести восьмидесятый день. Войска РФ продолжают захватывать села в Днепропетровской области

Украинские укрепления на границе Донецкой и Днепропетровской области Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Украина

Войска РФ продолжают захватывать села в Днепропетровской области

Российские военные в ходе наступления на Донбассе взяли под свой контроль два села в Днепропетровской области, подтвердил близкий к ВСУ аналитический портал DeepState.

По данным DeepState, россияне установили контроль над селами Запорожское и Новогеоргиевка — оба они находятся практически на границе с Донецкой и Запорожской областями.

Скриншот из видео, опубликованного Министерством обороны России

Минобороны РФ заявляло о взятии контроля над Запорожским 24 августа, а над Новогеоргиевкой — еще 20 августа. В украинской группировке «Днепр» потери сел в Днепропетровской области отрицают. После сегодняшнего сообщения DeepState украинские военные заявили, что в этих двух селах все еще продолжаются боевые действия.

В свежей военной сводке «Медузы» сообщалось, что россияне захватили село Малиевка, которое также находится в Днепропетровской области прямо на границе с Донецкой. Сейчас под контролем ВС РФ находится большая часть села — но ВСУ пытаются контратаковать малыми группами, а на юге Малиевки украинским военным удалось установить флаг Украины.

Войска российской группировки «Восток» продолжают наступление через границу Донецкой и Днепропетровской областей к северу и западу от Великой Новоселки на протяжении последних нескольких недель. При этом, по данным источников западных СМИ, в военные планы Кремля не входит аннексия Днепропетровской области — Владимир Путин, как утверждается, готов вывести войска с оккупированных территорий этого региона, как и Харьковской и Сумской областей, в обмен на сдачу всего Донбасса.

Первоначально в материале со ссылкой на DeepState было указано, что Запорожское и Новогеоргиевка — это первые села в Днепропетровской области, которые захватили российские военные. Это не так — некоторые другие села на границе Днепропетровской и Донецкой областей российская армия контролирует уже давно. Редакция приносит извинения читателям.

Мир

США подтвердили увеличение пошлин для Индии за покупку российской нефти

Министерство внутренней безопасности США накануне подтвердило, что с полуночи 27 августа США вводят дополнительные 25-процентные пошлины на все индийские товары из-за того, что Индия продолжает покупать нефть у России.

Введение дополнительных пошлин против Индии за покупки российской нефти 6 августа анонсировал Дональд Трамп — это произошло за два дня до установленного им для России дедлайна на прекращение огня в Украине. Вскоре Москва и Вашингтон договорились о встрече Трампа с Владимиром Путиным, после чего президент США перестал говорить о дедлайне и отказался от требования к Москве о немедленном прекращении огня. Однако введение дополнительных пошлин против Индии Трамп, который уже делал так неоднократно с другими странами, все равно не отменил.

Министерство торговли Индии в комментарии Reuters заявило, что в Дели не рассчитывают на отсрочку введения пошлин и уже готовятся поддерживать экспортеров, которые пострадают от американских нововведений — путем дополнительной финансовой помощи и помощи с организацией поставок продукции на другие рынки.

Bloomberg пишет, что нефтеперерабатывающие компании Индии — как частные, так и государственные — планируют в ближайшие недели немного сократить закупки: как ожидается, в октябре объемы составят от 1,4 до 1,6 миллиона баррелей в день по сравнению с 1,8 миллиона в первом полугодии. С одной стороны, отмечает издание, таким образом Индия показывает, что готова на небольшие уступки Вашингтону, с другой — что не планирует разрывать отношения с Москвой.

Источники Reuters, в свою очередь, сообщили, что правительство еще не давало нефтяным компаниям никаких указаний по поводу российской нефти и пока они могут продолжать закупать топливо, исходя из экономических соображений.

Сейчас двусторонний оборот торговли США и Индии превышает 190 миллиардов долларов. Для Индии пошлины США окажут существенно негативное влияние на экономику — по оценкам, если они вступят в силу в полном объеме, ВВП страны не досчитается 0,8% роста как в этом, так и в следующем году.

Трамп первоначально угрожал пошлинами в размере до 100% всем странам, которые покупают энергоресурсы у России, но при этом не оказывают помощь Украине. Индия наряду с Китаем является одним из двух самых крупных покупателей. При этом против Пекина президент США пока никаких пошлин не вводил.

Война глазами читателей «Медузы»

Анонимный читатель (Харьков). Каковы эмоции человека на четвертый год войны? Мои лично крайне уставшие. Мне кажется, что эти военные действия тянут страны, с ней связанные, в огромную бездну. Я украинец, я люблю свою страну и не хочу дабы кто-либо страдал. Люди, которые выступают за продолжение войны, для меня странные и непонятные.

В начале войны, 22 февраля 2022 года, не было ничего кроме страха. Животного страха за собственную жизнь. Спустя три года того же 22-го числа было лишь желание конца. Когда идет война, есть ощущение, будто над тобой стоит бесконечно смерть с косой — она стоит над тобой даже если ты убежал. Поэтому, да и не только по этой причине, я против войны. Любая война — это кровавый дождь над планетой, испачкает всех.

