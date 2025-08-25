Война Тысяча двести семьдесят девятый день. Задержан замглавы Курской области. Его подозревают в хищениях при строительстве защитных сооружений в соседней Белгородской области

Константиновка, Донецкая область, 24 августа 2025 года Yevhen Titov / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Замглавы Курской области задержан по делу о хищении денег, выделенных на строительство укреплений

В Курской области задержали временно исполняющего обязанности вице-губернатора региона Владимира Базарова. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, уголовное дело связано с предыдущим местом работы Базарова — в Белгородской области, где он также был заместителем губернатора, курировавшим вопросы строительства.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что Базарова подозревают в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе в Белгородской области. Общий ущерб, по информации агентства, составляет миллиард рублей.

О деле стало известно в июле, его основными фигурантами называли замглавы Белгородской области Рустэма Зайнуллина и бывшего главу управления капитального строительства (УКС) региона Алексея Сошникова.

Как писал «Коммерсант», в 2022-2023 годах на строительство фортификационных сооружений в Белгородской области были выделены почти 20 миллиардов рублей. По данным издания, должностные лица за откаты обеспечивали заключение госконтрактов и формальную приемку работ у недобросовестных подрядчиков.

Собственная проверка, которую провели власти региона, выявила нарушения на сумму 109 миллионов рублей — губернатор Вячеслав Гладков утверждал, что эти деньги местные чиновники уже вернули в казну.

Дело расследует центральный аппарат МВД, поэтому его фигуранты содержатся в Москве. Туда же, как пишет ТАСС, этапируют и Владимира Базарова. У него в кабинете в Курске уже прошли обыски, были изъяты компьютеры, ноутбуки и средства связи.

В самой Курской области расследуется аналогичное дело о хищениях при строительстве фортификационных сооружений. Фигуранты — бывший губернатор Алексей Смирнов (он возглавлял регион до Хинштейна) и его заместитель Алексей Дедов.

Дело возбудили в конце 2024 года, Смирнова и Дедова арестовали в апреле 2025-го. Им предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, хищения на оборонительных объектах позволили ВСУ провести успешное наступление в Курской области и оккупировать часть региона.

В июле погиб министр транспорта РФ Роман Старовойт, который возглавлял Курскую область до Смирнова. Следствие сообщило, что министр совершил самоубийство. По неподтвержденным данным СМИ, прокуратура подозревала Старовойта в хищении как минимум 3,2 миллиарда рублей в рамках дела о хищениях. Официальных обвинений ему не предъявляли.

Украина

The Guardian: Залужный отказался присоединиться к команде Зеленского перед будущими выборами

Бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний украинский посол в Великобритании Валерий Залужный отказался от предложения главы офиса президента Украины Андрея Ермака присоединиться к политической команде Владимира Зеленского перед будущими выборами. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, Ермак приезжал с таким предложением в Лондон в ноябре 2024 года. Залужный, несмотря на отказ, дал понять, что остается лояльным офису президента: он пообещал Ермаку, что не будет публично критиковать Зеленского до конца войны и заверил, что если решит идти в политику, первым делом «лично» сообщит об этом действующей администрации.

The Guardian также пишет, что после скандальной встречи Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме в конце февраля контакты с Залужным пытался установить вице-президент США Джей Ди Вэнс, чтобы «прощупать возможные альтернативы проблемному Зеленскому». После консультаций с офисом президента Украины Залужный не стал отвечать на звонки Вэнса.

Как отмечает The Guardian, эпизод с Вэнсом показателен в смысле политического напряжения, которое Залужный испытывает с момента отставки с поста главкома. «С одной стороны, привыкший работать в рамках строгой военной иерархии, Залужный сохраняет лояльность правительству, которому служит. С другой стороны, многие — как в Украине, так и за рубежом — видят в нем естественного будущего президента и подталкивают его к началу политической кампании», — пишет издание.

Залужный был отправлен в отставку с поста главкома ВСУ в феврале 2024 года. Официально это объяснялось необходимостью «новых подходов» и «перезагрузки руководства армии». Аналитики указывали, что в реальности причинами могли быть разногласия между Залужным и Зеленским по поводу мобилизации, излишняя независимость главы ВСУ, а также рост его политической популярности. После отставки Залужного отправили послом в Великобританию, сам он публично никак не выражал несогласия с действиями офиса президента.

Залужный и сейчас остается наиболее популярной публичной фигурой в Украине. Июльский опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что ему доверяют 73% украинцев, а не доверяют лишь 18%. Доверие Зеленскому при этом высказывают 67% респондентов, недоверие — 29%.

22 августа журналистка Кэти Ливингстон со ссылкой на анонимный источник написала, что Залужный «без лишнего шума» начал подготовку к выборам президента Украины. Эту информацию в команде Залужного сразу опровергли. «Его позиция не изменилась: пока идет война, нужно работать на сохранение страны, а не думать о выборах», — заявила медиасоветница бывшего главы ВСУ.

Когда в Украине пройдут президентские выборы, пока неясно. Формально срок полномочий Зеленского завершился в мае 2024 года, однако по конституции проводить выборы во время военного положения нельзя — и в украинском обществе существует консенсус по этому вопросу: даже оппоненты Зеленского публично заявляют, что до завершения активных боевых действий он должен оставаться президентом.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анонимный читатель. Читаю письма, которые пишут в эту рубрику и убеждаюсь в том, что люди с диаметрально противоположным мнением считают себя на 100% правыми. Они уверенно вешают ярлыки плохих, хороших, виноватых, хотя пользуются только когнитивными искажениями.

И для меня это показатель глубины проблемы. Я честно не понимаю, как мы можем услышать друг друга и понять, когда человечество как вид разрослось настолько, что мы друг для друга стали только ярлыками.

У меня лично ощущение, что мир переворачивается. Не только Россия vs. Запад, но вообще весь мир. Меняется климат, меняется глобальная экономика. Человечество начинает иначе вертеться.

Мне тоскливо кажется, что старость я буду встречать в каком-то незнакомом и страшном для себя мире. Что будет стоить жизнь и голос таких как я? Мне кажется она уже ничего не стоит. Если нужно, кто-то нарисует за меня и мнение и роспись. А я — потемкинская деревня. Просто хочется мира и жизни. А ничего другого уже не хочется.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война Тысяча двести семьдесят восьмой день. США месяцами не позволяют ВСУ бить по России ракетами ATACMS и Storm Shadow. Также США: отправляют в Украину три тысячи дальнобойных ракет

О чем мы писали накануне

Война Тысяча двести семьдесят восьмой день. США месяцами не позволяют ВСУ бить по России ракетами ATACMS и Storm Shadow. Также США: отправляют в Украину три тысячи дальнобойных ракет

«Медуза»