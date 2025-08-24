Война Тысяча двести семьдесят восьмой день. США месяцами не позволяют ВСУ бить по России ракетами ATACMS и Storm Shadow. Также США: отправляют в Украину три тысячи дальнобойных ракет

Фрагменты ракеты ATACMS, использованной Украиной в ходе войны. 10 июня 2024 года РИА Новости / Спутник / Scanpix / LETA

Министерство обороны США в конце весны 2025 года заблокировало удары Вооруженных сил Украины по территории России с применением западного дальнобойного оружия, сообщила 23 августа газета The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных американских и британских чиновников. По словам двух источников WSJ, войска Украины по меньшей мере один раз пытались использовать ATACMS против цели в России, но получили отказ.

Собеседники газеты рассказали, что Пентагон ввел процедуру одобрения таких ударов. Чтобы атаковать цели в глубине России, Украина должна получить разрешение непосредственно от министра обороны США Пита Хегсета. Это требование касается как американских дальнобойных ракет ATACMS, так и франко-британских Storm Shadow (SCALP), поскольку при их наведении на цель используют данные разведки США, а в самих Storm Shadow есть американские компоненты.

Механизм проверки перед ударами ВСУ по России придумал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби. В июне он также ужесточил контроль над другими вооружениями для Украины, что позволило Пентагону возвращать оружие, предназначенное для ВСУ, если в США такого оружия не хватает. СМИ также связывают Колби с тем, что в начале июля США ненадолго приостанавливали поставки Украине.

Власти США ограничили удары ВСУ по территории России, поскольку администрация Дональда Трампа стремится к тому, чтобы убедить Кремль начать мирные переговоры, отмечает издание.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что министр обороны «работает в тесном сотрудничестве с президентом Трампом». «Президент Трамп очень четко дал понять, что война в Украине должна закончиться. На данный момент в военной позиции России и Украины нет никаких изменений», — заявила она. Пентагон, Госдеп и власти Украины не ответили на запрос газеты, правительство Великобритании отказалось от комментариев.

Администрация 46-го президента США Джо Байдена с 2023 года поставила в Украину сотни ракет ATACMS, отмечает The Wall Street Journal. Ограничения на применение этих ракет по территории России сняли осенью 2024 года, в последний год президентства Байдена, после того, как войска КНДР вступили в войну на стороне России.

Требование Пентагона согласовывать удары по России, как пишет The Wall Street Journal, фактически отменило решение Байдена. Дональд Трамп говорил, что Байден поступил «глупо», разрешив Украине наносить удары по России при помощи ракет ATACMS. «Мы только усугубляем эту войну и делаем ее еще хуже», — говорил Трамп в интервью журналу Time в декабре 2024 года.

По данным WSJ, в середине августа администрация президента США одобрила продажу 3350 ракет ERAM, которые, как ожидается, поступят в Украину в течение полутора месяцев. Дальность этих ракет составляет от 240 до 450 километров, чтобы их использовать, Украина должна будет получить разрешение от Пентагона. Общая стоимость пакета военной помощи для Украины, в который вошли ERAM и другие вооружения, составила 850 миллионов долларов, большую часть этой суммы выделили страны Европы.

Трамп заявил 21 августа, что Украина не победит Россию, если не сможет «перейти в наступление». По его словам, Байден не позволял Украине атаковать — «только защищаться». Американские чиновники сказали WSJ, что это заявление Трампа не означает, что США решили позволить Украине бить по России западных оружием без согласования с Пентагоном. Однако высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Трамп может изменить свое отношение к расширению наступательных операций против России.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Инна (РФ). Морально я разбита до основания.

Восхищаюсь и ужасаюсь друзьям, которые продолжают жить эту жизнь, планировать на годы вперед — детей планировать! Я и раньше не хотела рожать, видя обстановку в мире, а уж теперь — отдавать своих детей на откуп этой мясорубке пропаганды и насилия, что может быть страшнее?

Надеюсь, они справятся. Потому что я не справляюсь, я застыла в ужасе, и одна из немногих причин держаться — это представлять иногда, как сильно я буду плакать и какая гора свалится с плеч, когда кончится война. Самое страшное, что даже с этим моментом ничего еще не кончится, все только начнется — мы знаем историю. К сожалению, не все к ней прислушиваются.

Поделитесь вашими мыслями о войне

