Война Тысяча двести семьдесят седьмой день. Для тушения пожара на НПЗ в Ростовской области, атакованном дронами, отключили воду в целом городе. МИД Украины допустил переговоры о территориях

Столб дыма от пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, 23 августа 2025 Новошахтинск | Сегодня

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

В Ростовской области городу с 35‑тысячным населением отключили воду для тушения пожара, начавшегося после атаки дронов

В Ростовской области третий день не могут потушить пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, начавшийся в ночь на 21 августа после атаки украинских дронов. Украинский телеграм-канал Exilenova+ утверждает, что утром 23 августа огонь перекинулся на новый резервуар.

23 августа в городе Красный Сулин, где живут около 35 тысяч человек, остановили подачу воды, чтобы наполнить резервуары для тушения пожара на НПЗ. Для жителей, объявила в телеграм-канале министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная, «организован подвоз воды по заявкам». Ранее Пшеничная сообщала, что в Новошахтинске и соседних с ним поселках для тушения пожара «временно снижено давление воды в системе водоснабжения».

Над Новошахтинском из-за пожара повисло облако дыма. Однако глава города Сергей Бондаренко заявил, что предельно допустимая концентрация опасных веществ в воздухе не превышена. Жители города написали в комментариях к посту, что им «нечем дышать», на что Бондаренко ответил, что «не утверждает, что воздух чистый и проблем в городе нет», но озвучивает «только официальную, проверенную информацию».

Новошахтинский НПЗ — один из крупнейших заводов нефтепродуктов на юге России. До 2021 года, пишет «Медиазона», он был связан с семьей бывшего украинского политика Виктора Медведчука, которого называют «кумом Путина».

Украинские беспилотники регулярно наносят удары по НПЗ в России. Так, 23 августа власти Краснодарской области сообщили о сбитых дронах около поселков Ильский и Афипский, где расположены нефтеперерабатывающие предприятия. По официальной информации, пострадавших и разрушений нет.

Из-за атак нефтеперерабатывающие заводы частично или полностью останавливают работу, что, в числе прочего, приводит к росту цен на бензин.

Что происходит с ценами на бензин в России

Стоимость бензина в России бьет рекорды. Почему топливо так сильно растет в цене? И когда бензин начнет дешеветь? 3 карточки

Украина

Зеленский готов обсуждать вопрос территорий с Россией, но только на встрече с Путиным, заявил первый замглавы МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский готов обсудить вопрос территорий, заявил в интервью NBC News первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

«Президент Зеленский ясно дал понять, что готов сесть с президентом Путиным и обсудить их, и начало разговоров по территориальному вопросу — это линия соприкосновения, которая там сейчас проходит», — сказал Кислица.

При этом он подчеркнул, что в вопросе о территориях Зеленский «руководствуется как действующим законодательством Украины, так и общественным мнением», а украинское общество «категорически против обмена нашей территории на мир». Кроме того, отметил первый замглавы МИД Украины, «нет никаких признаков того, что Путин готов к содержательным переговорам и к встрече».

Сам Владимир Зеленский 23 августа в обращении, посвященном Дню Государственного флага вновь сказал: «Мы свою землю не подарим оккупанту».

Что думают о «вопросе территорий» украинцы

«Вы ждете, что я отдам свой дом кому-то другому?» Что думают украинские военные и местные жители о требовании Путина сдать Донбасс ценой мира с Россией

Что думают о «вопросе территорий» украинцы

«Вы ждете, что я отдам свой дом кому-то другому?» Что думают украинские военные и местные жители о требовании Путина сдать Донбасс ценой мира с Россией

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Есения (Россия). Недавно проснулась рано утром от взрывов, как мне показалось. Подскочила в один миг и начала собираться, параллельно мысли в голове: где документы, во что скинуть вещи, где ближайшее убежище, как там близкие, во всем ли это городе, как добрались, телефон в руке — а связь-то есть? Оказалось, просто гроза и раскаты грома, под которые мне раньше было так приятно спать. Понимаю, что это окружает украинцев каждый божий день — и это страшно безумно, до слез и кома в горле. Это не жизнь, и мне искренне жаль каждого, на кого пришлась эта война.

Знаю, что больше никогда не увижу родственников из Украины — даже если мы придем к политическому миру, за который все так яро выступают — разве сможем мы жить так, как жили раньше? Кто-то из России будет готов поехать на Украину и встретиться вживую с людьми, которые из-за нашего правительства жили в страхе и боли несколько лет? Разве кто-то из Украины захочет снова считать нас друзьями, закрыть глаза на все произошедшее?

Безусловно, не все ненавидят всех, и есть люди, и я продолжаю верить, что их большинство, которые отделяют страну от правительства, обычных граждан от политиков, но все же… Выпади на нашу долю ежедневный страх за свою жизнь, жизнь родных, свое будущее из-за государства, которое войну прикрывает словами «восстановление справедливости» и «благо», а переговоры о прекращении огня ведет так, будто изначально владело территорией обеих стран и сейчас идет на уступки, вообще снисходя до общения — разве мы бы стали любить этих людей и их страну?

Грустно не только от того, что это происходит — ужасно больно от того, что повлиять на происходящее обычная людская единица не в силах. Помню, когда все только началось, я была на энергии юношеского максимализма и думала о том, что после совершеннолетия точно буду активисткой, выходящей на митинги, заявляющей во все горло о несправедливостях и лжи, которые есть вокруг. Сейчас гормоны утихли, и единственное желание каждый день — хоть бы косвенно уже не попасть под какую-то статью, в очередной раз принятую под лозунгом: «Мы обеспечиваем вашу безопасность». Хоть бы не коснулось меня, моих близких, моих знакомых. Потому что ты продолжаешь каждый день читать новости о том, кто пропал без вести, кого привлекли, кто в розыске, кого не стало в стенах СИЗО — и понимаешь, что все их многочисленные действия были ничтожны по сравнению с тем, какую продуманную и подавляющую народ систему выстроило правительство.

Очень хочется, чтоб все поняли простую истину: «Ценнее жизни ничего нет». Но почему-то люди будут продолжать убивать из-за куска земли.

Поделитесь вашими мыслями о войне

«Медуза»