«Вы ждете, что я отдам свой дом кому-то другому?» Что думают украинские военные и местные жители о требовании Путина сдать Донбасс ценой мира с Россией

На переговорах с Дональдом Трампом на Аляске, как утверждают СМИ, Владимир Путин выдвинул свое условие окончания войны — сдача Донбасса и вывод оттуда украинских войск. Владимир Зеленский эту идею категорически отвергает — и украинцы его поддерживают. Несмотря на то, что большинство граждан Украины действительно хочет мирного соглашения и окончания войны, идея добровольной уступки Донбасса, как пишет The Washington Post, кажется немыслимой почти всем — и особенно тем, кто там живет. Журналисты The Washington Post поговорили с жителями Славянска и Краматорска, а The Guardian — с военными 150-го разведывательно-ударного батальона ВСУ, дислоцированного недалеко от Доброполья. Вот что они думают о требованиях Путина сдать Донбасс.

Из Донецкой области, где в последние недели российская армия усилила атаки и наступление по всем направлениям, ежедневно уезжают сотни человек. Они покидают свои дома в прифронтовой зоне и отправляются дальше на запад Украины в поисках убежища. Однако жители двух оставшихся под контролем Киева крупных городов, Краматорска и Славянска, уезжать отказываются, пишет The Washington Post.

Российская армия стремится захватить Краматорск и Славянск с самого начала полномасштабной войны в 2022 году. Но местные жители, которые видели, как мучительно затягиваются городские бои в других местах, понимают, что легким наступление России не будет. Просто остаться для них — уже важный акт сопротивления российской оккупации, отмечает издание.

Семья 28-летней Юлии эвакуировалась из Славянска в начале войны, но спустя год, когда оккупация города перестала казаться неизбежной, вернулась. Тем временем у ее свекрови, 54-летней Ларисы, на фронте погиб партнер — Виктор Курасов. Его фотография размещена на Аллее героев в Славянске, и Лариса считает, что сдать город значило бы обесценить эту жертву. «Донбасс — это Украина. Я не хочу ничего ни на что обменивать», — говорит она.

С ней соглашается 60-летняя местная жительница Ирина Новакова, которую журналисты встретили там же, где говорили с Ларисой — на озерном пляже под Славянском в воскресный день. «Кто отдаст ему [Владимиру Путину] Донбасс? Никто этого не сделает. Нам здесь не нужна Россия. Нам нужно, чтобы Славянск был Украиной», — говорит Ирина.

Однако жители более мелких населенных пунктов Донбасса вынуждены уезжать из-за приближения фронта — и они не знают, смогут ли вернуться назад. Ольга Макеева родилась в Белозерском — городе в Покровском районе Донецкой области — и там же работала на шахте. Сейчас она эвакуируется вместе с мужем и 16-летней дочерью Анастасией. Она говорит, что хочет мира — но не когда это означает отдать ее родной город России.

37-летний Сергей Нахаленко много лет работал в шахте поселка Новодонецкое и жил там вместе с женой Натальей и тремя детьми. Младшему из них всего год. Неделю назад Сергей уволился, и теперь эвакуируется, чтобы спасти детей. В Новодонецком остаются могилы его родителей. «Я потерял все, что у меня было. Мы надеялись на лучшее, но я не думаю, что у нас будет шанс вернуться. Теперь мы можем полагаться только на самих себя», — говорит Сергей. «Мне 41 год, и у меня нет места, где жить, которое я могла бы назвать домом. Мне нечего дать своим детям», — добавляет его жена Наталья.

С 44-летним военным Юрием Зубковым из Краматорска, получившим ранение в боях за Часов Яр, журналисты The Washington Post поговорили в госпитале. «Вы ждете, что я отдам свой дом кому-то другому? Я родился здесь. Я живу здесь. Я буду сражаться за это место. Трамп должен понять, что это как бросить Калифорнию и приказать вооруженным силам США уйти», — говорит он.

Идею сдачи Донбасса не разделяют и украинские военные, находящиеся на передовой. Командир 150-го разведывательно-ударного батальона ВСУ, 32-летний Денис Брыжатый, который в мирной жизни был студентом юридического факультета, в беседе с The Guardian сначала отвечает на вопрос о цене мира, что он «вне политики». Но затем признает, что сдача Донбасса России может обернуться для Украины долгосрочной катастрофой. По его словам, потеря хорошо укрепленной Донецкой области «просто откроет новые направления для дальнейшего наступления» России — на Харьков, Днепр, Запорожье. «Это была бы огромная и страшная потеря позиций», — добавляет Брыжатый.

Один из солдат его батальона с позывным «Пума» говорит, что считает дипломатические дискуссии «отвлекающим фактором». Его сослуживец с позывным «Оптимус» высказывается резче: «Какой смысл отдавать Донбасс России? После всех жертв, которые мы понесли, людей, которых мы потеряли? Если бы мы собирались, мы могли бы это сделать еще в начале войны».

Если ВСУ по требованию Путина уйдут из Донбасса, то потеряют «пояс крепостей» — свою главную линию укреплений на востоке. Это откроет России путь в центральную Украину

