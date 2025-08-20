Украинские солдаты копают траншеи в Донецкой области, 14 февраля 2025 года Pierre Crom / Getty Images

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу на Аляске. По данным Reuters, на ней Путин выдвинул свои условия завершения войны с Украиной. Он требует официального статуса для русского языка и разрешения на работу РПЦ в Украине, снятия хотя бы части санкций с России, признания Крыма российским и вывода украинских войск из Донбасса. Взамен Россия готова заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях, а также вернуть Украине оккупированные районы Сумской и Харьковской областей. О том, что Путин хочет весь Донбасс, также сообщил Bloomberg.

Согласно подсчетам Reuters на основе открытых данных, к середине августа 2025 года российская армия оккупировала 19% территории Украины, в том числе 74% территории Херсонской и Запорожской областей. Луганская область захвачена почти полностью, а вот в Донецкой области ВСУ продолжают удерживать позиции. Украина контролирует четверть территории региона — около 6600 квадратных километров. Там находятся в том числе крупнейшие из удерживаемых ВСУ в области города Славянск и Краматорск.

Владимир Зеленский не раз говорил, что Украина не собирается «дарить» России свою территорию. По информации Financial Times, неофициально украинский лидер согласен на «удобоваримый компромисс» с Россией, подразумевающий заморозку нынешней линии фронта — но добровольный отвод войск из незахваченных районов Донбасса он считает «невозможным шагом».

Полный контроль над Донбассом считается одним из главных требований Путина. Не потому, что официально Россия в 2022 году аннексировала Луганскую и Донецкую область в их административных границах: Херсонская и Запорожская области были аннексированы тогда же и так же, но если верить западным СМИ, это не мешает России пойти на заморозку линии фронта в этих регионах.

Как предполагает журнал The Economist, реальная причина — украинский «пояс крепостей» на севере Донецкой области. Это 50-километровый отрезок укреплений от Славянска и Краматорска до Дружковки и Константиновки, мешающий России не только захватить весь Донбасс, но и угрожать другим регионам Украины.

«Пояс крепостей» — это урбанизированный район с плотной застройкой, которая препятствует продвижению войск. С 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и развязала войну в Донбассе, его начали укреплять. С 2023 года, после падения Бахмута, Украина предприняла дальнейшие усилия по созданию укреплений (бункеры и траншеи, минные поля и противотанковые ловушки) в этом районе.

Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил журналу The Economist, что с 2014 года в «пояс крепостей» были вложены «огромные средства». Краматорск и Славянск стали «городами-крепостями» — логистическими узлами ВСУ и центрами военной промышленности. Нико Ланге, в прошлом руководитель аппарата Минобороны Германии, отметил, что захват «пояса крепостей» займет у России годы и дорого обойдется с точки зрения человеческих потерь и материальных ресурсов. Впрочем, вполне возможно, что ВС РФ будут не штурмовать Краматорск и Славянск «в лоб», а лишь сдавливать окружение городов, чтобы вынудить ВСУ покинуть укрепленные позиции; кроме того, в ходе полномасштабной кампании российская армия уже захватывала не менее (а, возможно, даже более) защищенные «крепости» — например, Авдеевку.

Сдача «пояса крепостей» проблематична по нескольким причинам. Во-первых (и, вероятно, в-главных), для многих украинцев она означает предательство жертв войны. Во-вторых, ВСУ не могут просто отступить и построить укрепления на новом месте: это требует денег и времени. В-третьих, в руках России «пояс крепостей» станет плацдармом для дальнейшей агрессии против Украины.

«Это не просто окопы, это глубокая, эшелонированная оборона с бункерами, противотанковыми рвами, минными полями и промышленными зонами. Район включает высоты, реки и городские зоны, что делает его крайне сложным для захвата», — заявила The Independent Элина Бекетова, научная сотрудница «Центра анализа европейской политики» (CEPA). По ее словам, в случае сдачи «пояса крепостей» фронт сместится на 80 километров к западу, и «Россия получит открытую местность — степь без естественных преград, — что откроет ей прямой путь к Харькову, Полтаве и Днепру».

Комментарий отдела «Разбор»

«Пояс крепостей», о котором идет речь в материале The Economist, едва ли является «реальной причиной» притязаний Москвы на всю территорию Донбасса. Наступление в направлении этих укреплений сегодня ведется скорее по политическим причинам: внешним — для усиления дестабилизации Украины и ослабления власти Владимира Зеленского через принуждение к выводу сил ВСУ с пока не оккупированных земель; внутренним — для оправдания войны в глазах россиян через риторику о «защите русских в Донбассе». При этом отказ Киева от сдачи территорий оставляет для Москвы сценарий силового захвата «пояса крепостей». Судя по нынешним темпам российского наступления, при сохранении текущего баланса сил это вполне возможно к середине 2026 года. Причем с военной точки зрения захватить «пояс» для ВС РФ проще, чем штурмовать пока не завоеванные территории Херсонской и Запорожской областей.

