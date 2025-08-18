Financial Times: Зеленский готов пойти на «удобоваримый компромисс» остановить войну на текущей линии фронта

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с президентом США Дональдом Трампом будет стремиться наладить «продуктивный процесс мирного урегулирования» без принуждения Киева к «таким невозможным шагам, как вывод войск» из Донецкой и Луганской областей, сообщил газете Financial Times высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому.

По его словам, президент Украины готов пойти на «удобоваримый компромисс» по текущей линии фронта, который могут принять украинцы.

Высокопоставленный украинский чиновник, занимающийся вопросами безопасности, сказал изданию, что любое соглашение о завершении войны должно быть подкреплено «реальной силой», такой как НАТО. «Отношения с Россией — это вопрос силы», — сказал источник.

Президент США Дональд Трамп вечером по московскому времени 18 августа примет в Белом доме Зеленского и нескольких европейских лидеров, чтобы обговорить условия потенциального мирного соглашения, которое американский лидер обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

По данным источников Bloomberg, Трамп планирует сосредоточиться на вопросе территориальных уступок, которые требует Россия, а Киев будет стремиться получить возможные гарантии безопасности.

Госсекретарь США Марко Рубио официально объявил, что встреча в Вашингтоне будет посвящена гарантиям безопасности для Украины, в том числе тому, какой вклад внесут США.

Дональд Трамп сообщил союзникам, что Владимир Путин хочет, чтобы Украина уступила России контроль над Донецкой и Луганской областями, а также заморозила линию фронта в Запорожской и Херсонской областях, пишет Bloomberg. Россия потенциально может вывести войска из Сумской и Харьковской областях, где войска РФ контролируют небольшие территории. Зеленский неоднократно говорил, что Конституция Украины не позволяет «торговать землей».

Спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил 17 августа, что Россия согласилась на «прочные» гарантии безопасности для Украины, аналогичные пятой статье договора НАТО о коллективной обороне. Эта статья предполагает, что нападение на одного из членов НАТО означает нападение на всех. Уиткофф подчеркнул, что такую договоренность должна одобрить Украина.

