Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил тому, что Владимир Путин требует вывода украинских войск со всей территории Донбасса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом, по данным агентства, Трамп подчеркнул, что Украина должна сама решать, что делать со своей территорией.

Источник Bloomberg также сообщил, что в Европе беспокоятся, что Трамп, который хочет побыстрее заключить мирное соглашение, будет оказывать давление на Зеленского, чтобы тот пошел на территориальные уступки.

Зеленский после телефонного разговора с Трампом заявил, что 18 августа встретится с президентом США в Белом доме.

Трамп после переговоров с Путиным и последующего звонка Зеленскому и европейским лидерам написал в соцсети Truth Social написал, что «все пришли к единому мнению», что лучший способ завершить войну — сразу заключить полноценное мирное соглашение, а не договориться о временном прекращении огня.

The Wall Street Journal еще 8 августа со ссылкой на источники писал, что Владимир Путин готов согласиться на прекращение огня, если Украина выведет войска из Донецкой области. Линия фронта в других регионах будет заморожена.