Война Тысяча двести шестьдесят третий день. Путин заявил США, что прекратит огонь в Украине в обмен на Донбасс. Зеленский ответил: украинцы не собираются «дарить свою землю»

Президент РФ Владимир Путин передал администрации президента США Дональда Трампа условия прекращения огня в Украине, потребовав, чтобы Киев передал России Донбасс, сообщила 8 августа газета The Wall Street Journal, ссылаясь на европейских и украинских чиновников.

По словам источников, Путин заявил, что согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет войска из Донецкой области, после чего линия фронта будет заморожена. Затем Путин хочет согласовать с Трампом окончательный мирный план, который позже обсудят с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили чиновники.

В этом случае, пишет WSJ, Россия будет контролировать Донецкую и Луганскую области, а также полуостров Крым, аннексированный в 2014 году. Требование Путина не предусматривает никаких обязательств со стороны России, кроме прекращения боевых действий, отметили собеседники издания.

Источники Axios также сообщили, что Путин согласился закончить боевые действия, если Украина согласится уступить Луганскую и Донецкую области, которые в основном заняты российскими войсками, а также Крым.

В Херсонской и Запорожской областях, об аннексии которых Россия объявила в 2022 году, Путин призвал остановить боевые действия на текущей линии фронта, рассказал неназванный американский чиновник. Затем, по его словам, Россия собирается вести переговоры с Украиной об обмене территориями, чтобы получить полный контроль над двумя упомянутыми регионами. Неясно, какую территорию Украина получит в обмен. Из текста WSJ неясно, оставят ли войска РФ позиции в Сумской и Харьковской областях.

Свои условия Путин передал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу во время переговоров в Москве 6 августа. Уиткофф и Трамп сообщили европейским и украинским союзникам о требованиях России в ходе нескольких телефонных разговоров на этой неделе.

Европейские и украинские чиновники опасаются, что Путин использует это предложение как уловку, чтобы избежать новых санкций и пошлин со стороны США, при этом продолжая войну.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил утром 9 августа, что украинцы не собираются «дарить свою землю оккупанту». Зеленский заявил, что ответ на украинский территориальный вопрос прописан в Конституции Украины, которая запрещает президенту санкционировать территориальные изменения.

«Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины, — они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать», — заявил Зеленский.

Украинцы защищают свое. Даже те, кто на стороне России, знают, что она творит зло. Конечно, мы не дадим России наград за содеянное.

В Белом доме заявили, что «из уважения к деликатным дипломатическим переговорам» не будут комментировать предположения СМИ. В Кремле не ответили на запросы журналистов.

Владимир Путин и Дональд Трамп собираются провести переговоры на Аляске 15 августа. Президент США рассчитывает, что после проведет трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского. Россия пока не давала согласия на трехстороннюю встречу.

8 августа истек срок, который Трамп дал Путину на прекращение огня в Украине. Президент США говорил, что может ввести пошлины в отношении торговых партнеров России в случае, если в Украине не прекратятся боевые действия. По состоянию на утро 8 августа Трамп ввел только 50-процентные пошлины для Индии на импорт товаров в США.

Николай (Германия). Мне надоели эти постоянные прогревы о скорой заморозке конфликта и скорой остановке войны. Сначала Стамбул, потом «саммит двадцатки» осенью 2022 года (помните о таком? а сколько разговоров было!). В 2023 году не припомню серьезных разговоров, хотя после неудачного контрнаступления какие-то сообщения в СМИ вроде были. В 2024 году тоже было немало ситуаций «вот сейчас Си надавит, и война закончится», потом обещания Трампа и зимний прогрев 2024-2025, вот теперь снова. Наверняка опытный журналист вспомнит и другие события, после которых у людей возникали необоснованные ожидания.

Смотря на все это, ничего не ожидаю от предстоящей встречи. Трамп и Путин скажут что-то дежурное, похлопают друг друга по плечу, обсудят разработку редкоземельных элементов на плато Путорана, ЕС по этому поводу выскажет озабоченность, а война будет идти своим чередом.

«Что-то» сейчас произойдет, только если эксперты во властных кругах России посчитают, что летнее наступление не оправдало ожиданий.

Ведь если верить некоторым z-блогерам, то сейчас основная задача — создание возможности обстрела фронтовой артиллерией Сум и Харькова, что радикально удешевит стоимость ведения боевых действий в этой немилосердной чертовой математике. Наверное, этот вопрос могут хорошо прояснить военные эксперты «Медузы». За месяцы таких обстрелов вынудить жителей этих городов оставить их, или сильно усложнить им жизнь, разрушить еще не разрушенные логистические и промышленный центры, так как от снарядов артиллерии ПВО и антидроновая защита не спасает. Ну и зачем в такой ситуации Путину останавливаться?

Надеюсь, я ошибаюсь, и уже скоро все эти безумные страдания прекратятся.

