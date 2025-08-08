Война Тысяча двести шестьдесят второй день. Премьер-министр Польши заявил: «Конфликт может быть заморожен скорее раньше, чем позже. Зеленский оптимистичен»

Эвакуация мирных жителей из Константиновки Донецкой области. 7 августа 2025 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Премьер-министр Польши рассчитывает на скорое прекращение огня

Премьер-министр Польши Дональд Туск после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил: «Есть определенные сигналы, и у меня есть ощущение, что, возможно, заморозка конфликта — я не говорю об окончании войны, а только о заморозке конфликта — может произойти скорее раньше, чем позже».

По словам Туска, Зеленский во время беседы был «очень осторожен, но все же оптимистичен». Глава правительства Польши добавил, что Украина заинтересована в том, чтобы европейские страны принимали участие в будущем урегулировании. Зеленский сообщил о разговоре с Туском в своих соцсетях, но не раскрыл никаких подробностей.

Вчера президент Украины провел телефонные переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими лидерами. По итогам бесед они ограничились короткими комментариями в соцсетях или через пресс-службу — в них говорится, что в Европе продолжают полностью поддерживать Украину и ценят посреднические усилия Дональда Трампа. Официальный представитель комиссара ЕС по иностранным делам Анитта Хиппер при этом заявила: «Совершенно очевидно, что Россия не заинтересована в каком-либо мире как таковом».

Трамп еще 6 августа позвонил европейским лидерам и рассказал им об итогах поездки своего спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву. Сегодня газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника написала, что в Европе были «в смятении», когда узнали о готовящейся встрече Трампа с Владимиром Путиным. «Несмотря на всю свою браваду, Трамп ни на йоту не оказал на Путина давления. Пока что. Ноль, ничего», — сказал собеседник издания.

При этом неназванный высокопоставленный чиновник из Украины был более оптимистичен. Он сказал, что если бы в качестве первого шага удалось достичь прекращения воздушных ударов, даже без перемирия на суше, это «было бы хорошо». При этом он допустил, что разговоры о прекращении бомбардировок могут быть лишь российской тактикой, направленной на то, чтобы успокоить Трампа. «Мы слышим сигналы по всем непубличным каналам, что Россия стремится к урегулированию. Однако доверие между сторонами полностью подорвано», — заявил украинский собеседник The Washington Post.

Путин звонит в Китай и страны Центральной Азии, чтобы рассказать о переговорах с США

Владимир Путин сегодня позвонил председателю КНР Си Цзиньпину и рассказал ему о предстоящей встрече с Трампом. Об этом сообщил китайский телеканал CCTV. Си Цзиньпин заявил, что готов содействовать переговорам.

Сегодня же Кремль сообщил, что Путин — также по своей инициативе — поговорил по телефону с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Им Путин тоже рассказал о своих переговорах с США.

Илья (Якутия). Какие чувства я испытываю? Я испытываю боль. Мне больно! Очень больно. Я презираю всех, кто участвует в этой войне. Я не знаю, как еще выразить это словами.

Два старичка дали пресс-конференцию, сидя на лавочке. Честно — я в шоке! «Шедевральная дипломатическая игра». Я в ужасе от этих слов! Честно — мне противно от таких людей, которые так говорят. Там же люди гибнут, дети, животные, которые ни в чем не виноваты. Мне от этого ужасно больно. Так могут рассуждать только психопаты! Да, сейчас термин «психопатия» не используется, но по факту это так! […]

Недавно я покупал одежду в магазине, в этот момент в магазин зашел мужчина, лет сорока пяти. Конечно же, пьяный. Начал о чем-то разговаривать с продавщицей, оказалось, что он — свошник, начал ей деньги давать (даром) и говорить: «Купите себе что-нибудь». А продавщица отказалась от его денег и говорит ему: «Спасибо, что такой подвиг совершаете для страны». Я в этот момент чуть не вскипел. Думаю: «Какой подвиг-то? Людей убивать — это подвиг?!» Сразу стало противно от такого.

Обращаюсь сейчас к людям, которые думают, что все русские такие же, как Путин, или такие же, как те, которые убивают на войне: я не такой! Я не виноват в том, что я родился в РФ. И многие другие, которые против этой войны, тоже не виноваты. Виноваты те, кто ее начал. И те, кто в ней участвует. А всех под одну гребенку грести не надо. Нет плохих наций, есть плохие люди.

Надеюсь ли я на скорое завершение войны? Честно — Нет. (Хотя я очень хочу ошибаться). Путин не хочет завершать войну. Он и не собирался ее завершать. Все эти его телефонные переговоры с Трампом, все эти якобы попытки мирного урегулирования «конфликта» — это просто игра! Он просто валяет дурака. Ему глубоко наплевать на людей. У него нет никакой эмпатии к людям, это же видно. У него явно проявляется антисоциальное расстройство личности. А это и есть психопатия.

