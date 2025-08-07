Война Тысяча двести шестьдесят первый день. Путин и Трамп проведут переговоры. Когда и где они пройдут? Встретится ли Путин с Зеленским? И что с ультиматумом Трампа?

Марьинка, подконтрольная РФ часть Донецкой области, 7 августа 2025 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Верите ли вы, что предстоящая встреча Путина и Трампа — это предвестие скорого мира или, по крайней мере, прекращения огня? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Вчера спецпосланник президента США Стивен Уиткофф побывал в Москве, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Через несколько часов после переговоров Дональд Трамп заявил о достигнутом «значительном прогрессе», а затем добавил, что есть «хорошие шансы» на его скорые встречи с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сегодня утром в Кремле подтвердили, что встреча Трампа и Путина готовится. «Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке», — сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Все подробности об этом

Трамп начал готовиться к встрече с Путиным и Зеленским. Украина считает, что теперь Россия «больше настроена на прекращение огня» Главное по итогам переговоров России и США в Москве

Кроме того, что встреча Путина и Трампа, похоже, наверняка состоится, пока почти ничего не известно — стороны либо не дают комментариев, либо одни комментарии противоречат другим. Вот основные вопросы, которые пока остаются.

Когда и где пройдут переговоры?

Юрий Ушаков заявил, что встреча может пройти «уже на следующей неделе», то есть с 11 по 17 августа, но подчеркнул, что пока неизвестно, сколько дней займет ее подготовка. Источники The New York Times и Reuters также сообщили, что Трамп намерен встретиться с Путиным на следующей неделе. Собеседники телеканала CNN допустили, что на организацию переговоров может потребоваться больше времени — до двух недель.

По поводу места проведения встречи Ушаков сказал, что оно уже согласовано, но публично об этом объявят позднее. СМИ предполагают, что это может быть либо Турция, которая неоднократно предлагала провести такую встречу на своей территории (в Турции уже проходили российско-украинские переговоры), либо одна из стран Ближнего Востока, например, Объединенные Арабские Эмираты.

Путин сегодня встречался в Кремле с президентом ОАЭ Мухаммадом аль-Нахайяном. «У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать такое мероприятие. Один из друзей — это президент ОАЭ, я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих мест», — сказал Путин, отвечая на вопрос, где может пройти встреча с президентом США.

Будет ли в переговорах участвовать Зеленский?

По версии Москвы, встреча точно пройдет без участия Зеленского. Юрий Ушаков рассказал, что на переговорах с Путиным Уиткофф «затрагивал идею» трехсторонней встречи, но Москва это предложение оставила без комментариев. Путин сегодня повторил то, что уже говорил: он не против встречи с Зеленским в принципе, но для этого должны быть созданы «определенные условия», которых пока нет.

По данным издания The New York Times, которое вчера первым написало о готовящейся встрече еще до официальных комментариев, Трамп намерен сначала лично встретиться с Путиным, а вскоре после этого планирует провести уже трехстороннюю встречу — с ним и с Зеленским.

Судя по комментариям из США, встреча с участием Зеленского возможна. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что сейчас у Вашингтона появилось понимание условий, на которых Россия будет готова закончить войну, и США должны «сравнить это с тем, на что согласятся европейцы и на что будут готовы украинцы». «Если нам удастся свести позиции достаточно близко <…>, тогда у президента будет возможность провести встречу, в которой примут участие оба — Путин и Зеленский», — сказал Рубио.

Зеленский сообщил, в свою очередь, что обсуждаются три формата, из них два — двусторонние встречи (он не уточнил, кого с кем именно) и один — трехсторонняя встреча. «Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Пора завершать войну», — заявил президент Украины.

Что конкретно будут обсуждать на встрече?

Из российских официальных лиц никто не говорил о предполагаемом содержании переговоров. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сейчас ключевым является вопрос территорий — и что «на определенном этапе» переговоров должно быть объявлено о прекращении огня.

По информации агентства Bloomberg, Трамп сказал европейским союзникам, что Путин будет готов вступить в мирные переговоры, если стороны согласятся обсуждать «вопрос об обмене территориями». Агентство не уточнило, что подразумевается под словом «обмен». Путин требует признать российской территорией Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области в пределах их административных границ, хотя российская армия не захватила полностью ни одну из этих областей. При этом российские войска занимают также небольшую часть Харьковской и Сумской областей — об аннексии этих регионов Россия не заявляла.

Крупнейший новостной сайт Польши Onet.pl опубликовал предложения Трампа Путину. Журналисты не указали источники этой информации, при этом известно, что Трамп вчера обсуждал свой план с европейскими союзниками. По данным польских журналистов, этот план включает прекращение огня (но не заключение мирного соглашения), отсрочку решения территориальных вопросов на 49 или 99 лет (то есть фактическое признание российского контроля над захваченными территориями), а также отмену большинства санкций против России. В плане нет гарантий отказа от расширения НАТО и неприсоединения Украины к альянсу, что Путин неоднократно называл одним из ключевых условий прекращения боевых действий.

А что с ультиматумом Трампа?

Президент США требовал от Путина прекратить боевые действия в Украине до 8 августа, то есть срок его ультиматума истекает завтра. В противном случае он угрожал ввести санкции против торговых партнеров России, которые закупают у нее нефть.

Крупнейшие покупатели российской нефти — Китай и Индия. Вчера Трамп заявил, что собирается ввести для Индии дополнительные 25-процентные пошлины, но вступить в силу они должны только в сентябре. Отказался ли Трамп от ультиматума в связи с договоренностью о встрече с Путиным, неизвестно.

Bloomberg после того, как Трамп вчера объявил о «прогрессе» в переговорах, сообщил, что и президент США, и другие официальные лица по-прежнему выступают за введение дополнительных санкций. Трамп обещал «больше вторичных санкций» не только против Индии, но и против других стран, в том числе Китая. До сих пор он ни разу прямо не угрожал Китаю повышением пошлин из-за того, что Китай закупает российскую нефть.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Александр ( ). Испытываю отчаяние, разочарование. Очень надеемся на скорое завершение войны: если это будет продолжаться, то нет смысла жизни.

Выехал с семьей из оккупации в 2022 году. Вначале была надежда на скорое возвращение — но на данный момент ситуация говорит об обратном. Внутренние перемещенцы Украине не нужны, мы лишние здесь, поддержки от государства нет, а домой вернуться невозможно, так как закрыты границы.

Отношение к миру изменилось в худшую сторону. Была надежда, что Запад нас поддержит, но теперь понятно, что мы лишь разменная монета, и миру плевать на наши проблемы. Правительство Украины озабочено только своими личными финансовыми вопросами, и на граждан им тоже все равно. Что говорить о России: если [в Украине] мы никому не нужны, то там нас еще и будут считать «бандеровцами», и возвращаться [домой в оккупированный Бердянск] страшно.

О чем мы писали накануне

Война Тысяча двести шестидесятый день. Спецпосланник Уиткофф в Москве: последняя попытка договориться перед истечением срока ультиматума Трампа

«Медуза»