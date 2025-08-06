Война Тысяча двести шестидесятый день. Спецпосланник Уиткофф в Москве: последняя попытка договориться перед истечением срока ультиматума Трампа

Владимир Путин и Стивен Уиткофф, 6 августа 2025 года Гавриил Григоров / РИА Новости / Sputnik / AP / Scanpix / LETA

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Мир

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сегодня утром прилетел в Москву. Сначала он провел встречу со спецпредставителем президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, после чего направился в Кремль, где его принял президент Владимир Путин.

Встреча Уиткоффа с Путиным продолжалась почти три часа. Никаких заявлений по ее окончании президент РФ и спецпосланник Дональда Трампа не делали.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что участники встречи обменялись «некоторыми сигналами», добавив, что от более подробных комментариев воздержится, так как Уиткофф еще не доложил о результатах переговоров президенту США. «Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно», — сказал Ушаков.

Визит Уиткоффа прошел перед истечением срока ультиматума президента США Дональда Трампа, который он выдвинул России. Трамп требует от Путина до 8 августа полностью прекратить боевые действия. В противном случае президент США угрожает ввести вторичные санкции: торговые партнеры РФ, закупающие у нее энергоносители, могут столкнуться с трехзначными пошлинами на ввоз своих товаров в США. Самые крупные из таких стран — это Китай и Индия, которые закупают два и 1,8 миллиона баррелей нефти в сутки соответственно.

Трамп до сих пор не делал никаких заявлений в отношении Китая по этому поводу, однако за последние дни несколько раз прямо угрожал Индии. 30 июля президент США пообещал наложить на Индию «штраф» за покупку российской нефти и военной техники, а 4 августа — «значительно повысить» действующие для индийских товаров пошлины. На фоне этих угроз в Москву приехал советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал, целью его визита называлось «укрепление стратегического партнерства с Россией».

Какими в реальности будут санкции, если Трамп примет соответствующее решение, пока неясно. Как пишет Bloomberg, возможно, он не намерен полностью реализовывать свои угрозы: накануне президент США заявил, что «никогда не называл процент» пошлин, которые собирается ввести для торговых партнеров РФ. Это не так — еще 14 июля он говорил, что пошлины будут в размере 100%. «Это риторическое отступление позволяет предположить, что Трамп, возможно, не намерен полностью реализовать свои предыдущие угрозы», — отмечает Bloomberg.

Издание Financial Times написало, что в Белом доме до сих пор рассматриваются сразу несколько возможных мер, в том числе не настолько жесткие, как объявленные Трампом пошлины для партнеров России. В качестве «легкого первого шага», по данным журналистов, США рассматривают дополнительные санкции против российского теневого флота. Источник издания выразил мнение, что жесткость мер будет прямо зависеть от успеха или неудачи визита Уиткоффа в Москву. «Все зависит от того, с чем вернется Уиткофф. Если Уиткофф вернется с пустыми руками, абсолютно ни с чем, Трамп взбесится», — сказал он.

Путин, по данным источников западных СМИ, прекращать огонь в Украине не собирается — но при этом в Москве рассматривают разные варианты уступок, чтобы не портить отношения с Трампом. По данным Bloomberg, Россия может согласиться на перемирие в воздухе — прекратить удары ракетами и дронами по украинским городам при условии, что ВСУ также перестанут атаковать территорию РФ беспилотниками. При этом источники Reuters сообщали, что Путин, хоть и не хочет «злить» Трампа и понимает, что упускает возможность улучшить отношения с Западом, остается в первую очередь приверженным своим военным целям — полному захвату четырех украинских регионов.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Соня (Курск). Война началась, когда мне было 16 лет. И с того момента я живу с ярким ощущением, что это никогда не закончится. Я не хочу такой жизни. Не нужно читать Оруэлла, потому что жизнь и так похожа на антиутопию. Мне страшно и больно от всего, что я вижу вокруг. Так не должно быть. Я хочу мира и спокойствия. Мне всего лишь 20 лет, я хочу думать о глупостях: платьях, туфлях, пытаться найти себя, переживать из-за любви и из-за того что на хобби и друзей времени не хватает. А основная тема разговоров — война, смерти и репрессии. Это страшно.

«Убивало надежды и мечты сожгло». Столько всего не реализовалось, и вряд ли реализуется, просто потому что в нынешних обстоятельствах это невозможно. Я хочу жить, да и вроде бы живу, но постоянно на фоне ощущаю тяжесть предоставившихся нам обстоятельств. Моя жизнь — одна большая попытка уйти в свой мир, в котором нет войны, и нет тех, кто солидарен с ней. Меня все это жутко пугает. Я не хочу ни терпеть это, ни жить в этом.

Но я ничего не могу сделать с этим. Любая попытка протеста — опасна. Любые слова против этой войны — незаконны. Всех, кто остался, заставляют стать соучастниками. Свой мир построить уже не получается… Уже четвертый год я читаю местные паблики, с новостями о дронах и осколках, которые падают на дома. Читаю крупные СМИ, в которых рассказывают об ужасах, происходящих в сотне километров от меня. Это пугает, я не хочу так жить. Я постоянно на что-то надеюсь и во что-то верю, но это с каждым днем все сложнее и сложнее. Потому что этой войне и ее ужасам нет конца.

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