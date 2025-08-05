Президент России Владимир Путин не хочет «злить» президента США Дональда Трампа и понимает, что, возможно, упускает возможность улучшить отношения с Вашингтоном и Западом в целом, но военные цели для него важнее. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По словам одного из собеседников, цель Путина — полностью захватить Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, и уже после этого начать переговоры о мирном соглашении. Нынешние российско-украинские переговоры стали попыткой Москвы убедить Трампа в том, что Путин не отвергает соглашение о мире, утверждает источник.

Один из собеседников Reuters заявил, что Путин обеспокоен ухудшением отношений с Вашингтоном и тем, что отсутствие прогресса в переговорах раздражает Трампа. Однако учитывая продвижение российских войск в Украине, Путин не считает, что сейчас время заканчивать войну, так как «ни армия, ни народ» его не поймут.

Еще один источник утверждает, что Путин ценит отношения с Трампом, но он «не может себе позволить закончить войну только потому, что этого хочет Трамп».

По информации источников Reuters, Путин не считает, что новые санкции США, которые пообещал ввести Трамп, окажут серьезное влияние на Россию.

В конце июля Трамп установил 10-дневный срок — до 8 августа — к которому Россия должна заключить с Украиной соглашение о прекращении огня. Президент США заявлял, что после истечения этого срока Вашингтон введет пошлины «и другие меры» в отношении Москвы, однако он не знает, повлияют ли они на Россию. Первоначально Трамп дал России 50 дней, начиная с 14 июля, но затем сократил этот срок.

Владимир Путин заявил 1 августа, что Москве «нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину». Он подчеркнул, что цели России в войне остались прежними: Украина должна признать оккупированные территории российскими и отказаться от планов вступить в НАТО, а Запад — снять санкции.

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