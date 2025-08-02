Война Тысяча двести пятьдесят шестой день. Путин не ответил прямо на ультиматум Трампа о прекращении войны. Но это сделал Медведев. Трамп пустил в ход атомные подлодки

Последствия удара российского беспилотника по городу Дружковка Донецкой области, 2 августа 2025 года Oleg Petrasiuk / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

В дискуссию о прекращении войны вмешались Дмитрий Медведев и американские подлодки

Дональд Трамп выдвинул Кремлю новый ультиматум, потребовав закончить российско-украинскую войну в течение десяти дней. Однако Владимир Путин всю неделю явно не спешил с ответом. Напрямую президенту США он так ничего и не сказал, но пространно высказался о мирных переговорах, посещая 1 августа Валаам вместе с Александром Лукашенко.

Президент РФ, сидя на скамейке, заявил, что хочет «длительного и прочного мира на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность обеих стран».

Журналисты попросили его прокомментировать заявление Владимира Зеленского о том, что с Россией имеет смысл вести переговоры только когда там сменится режим. «В принципе, можно ждать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время, нужно подождать: пожалуйста, мы готовы подождать», — сказал Путин.

После этого он упомянул про внешние «разочарования» от переговоров — эту фразу и расценили как непрямой ответ президенту США.

Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы ты не было, то все разочарования, они возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило. Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры — и не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса.

Выступление Путина и Лукашенко на Валааме. Максимально коротко

Путин и Лукашенко провели переговоры на высшем уровне. Они дали пресс-конференцию, сидя на лавочке Лукашенко: россияне отгрызут Украину. Путин: на СВО все хорошо

Выступление Путина и Лукашенко на Валааме. Максимально коротко

Путин и Лукашенко провели переговоры на высшем уровне. Они дали пресс-конференцию, сидя на лавочке Лукашенко: россияне отгрызут Украину. Путин: на СВО все хорошо

Пока Путин старательно увиливал от ответа Трампу на публике, американский ультиматум активно и агрессивно комментировал в соцсетях бывший президент и нынешний замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Трамп играет с Россией в ультиматумы… Каждый следующий ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной», — написал Медведев еще 28 июля, когда президент США назначил новый дедлайн прекращения военных действий.

Трамп сначала его будто бы не замечал, но спустя три дня предложил «провалившемуся бывшему президенту России» «следить за словами». Медведев же напомнил про так называемую «Мертвую руку» — российскую систему массированного ответного ядерного удара.

После этого президент США объявил, что из-за провокационных заявлений Медведева отправляет две атомные подводные лодки в «соответствующие регионы».

«Прозвучала угроза, мы посчитали ее неуместной, поэтому нам просто нужно быть осторожными. Я делаю это, исходя из безопасности наших людей. Бывший президент России выступил с угрозой, и мы собираемся защитить наш народ, — сказал американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме. — Он [Медведев] заговорил о ядерном оружии, а когда речь заходит о ядерном оружии, мы должны быть готовы. И мы полностью готовы».

Трамп утверждает, что две подлодки уже «приблизились к России». Проверить это фактически невозможно, отмечает The New York Times, поскольку перемещения атомных подводных лодок являются одними из самых тщательно скрываемых маневров Пентагона.

Заочная перепалка Медведева и Трампа в деталях

Медведев затеял перебранку с Трампом в соцсетях. В итоге президент США куда-то отправил атомные подлодки Цепочка тревожных заявлений

Заочная перепалка Медведева и Трампа в деталях

Медведев затеял перебранку с Трампом в соцсетях. В итоге президент США куда-то отправил атомные подлодки Цепочка тревожных заявлений

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Степан (Беларусь). Я, как и многие, разочарован в правительствах свободных демократических стран. В то время как Украину разносят в пыль, уничтожают ее граждан буквально ни за что, лидеры мировой демократии преследуют свои интересы. Чем они глобально отличаются от Путина, преследующего свои интересы?

Нас, россиян, ненавидят за то, что мы не останавливаем Путина. А свободный мир может остановить Путина? Почему же не остановит до сих пор?

Когда прошел первый шок, сразу решил перебираться из России хоть куда. Семейные обстоятельства и возраст позволили переехать только в Беларусь. Хрен редьки не слаще, конечно, но хотя бы мобилизации нет.

Решил, во-первых, работать в фирмах, максимально далеких от военки, во-вторых, жить моментом, получать радость от простых ежедневных дел, общения с близким человеком, прогулок с собаками. Буквально чувствовать каждый момент, в котором рядом со мной нет войны. Я понимаю, звучит эгоистично, но мне кажется, каждый сам для себя определяет свой круг влияния и заботы. Я выбрал очень узкий круг и прикладываю максимум усилий для заботы о нем, пока есть возможность и силы.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война Тысяча двести пятьдесят пятый день. Германия официально объявила, что передаст Украине две установки Patriot. Посланник Трампа впервые с апреля едет в Москву

О чем мы писали накануне

Война Тысяча двести пятьдесят пятый день. Германия официально объявила, что передаст Украине две установки Patriot. Посланник Трампа впервые с апреля едет в Москву

«Медуза»