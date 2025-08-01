Война Тысяча двести пятьдесят пятый день. Германия официально объявила, что передаст Украине две установки Patriot. Посланник Трампа впервые с апреля едет в Москву

Краматорск, последствия российского авиаудара. 31 июля 2025 года Yevhen Titov / Global Images Ukraine / Getty Images

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Украина

Германия объявила, что передаст Украине две установки Patriot

Германия передаст Украине две установки Patriot, официально сообщила пресс-служба Бундесвера. Системы ПВО такого типа критически важны для Украины, чтобы защититься от воздушных ударов российской армии.

В ближайшие дни будут переданы сами пусковые установки, а в течение двух-трех месяцев Берлин отправит дополнительные комплектующие к этим системам. В Бундесвере подчеркнули, что передача Patriot «является результатом тесной координации с США и нашими союзниками по НАТО».

Системы, которые сейчас находятся на вооружении у Германии, пройдут комплексное сервисное обслуживание, по результатам которого будут приведены в боевое состояние. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что передача Patriot «доказывает, что Германия, безусловно, является самым верным сторонником Украины в сфере противовоздушной обороны».

О том, что Украина получит системы Patriot за счет союзников по НАТО, в середине июля говорил президент США Дональд Трамп. Он заявлял, что в общей сложности Украине передадут 17 комплексов, некоторые из них — уже «в ближайшие несколько дней».

Британское издание The Telegraph 25 июля со ссылкой на источники писало, что из Германии в Украину уже прибыла одна установка Patriot, однако с тех пор ни в Берлине, ни в Киеве, ни в Вашингтоне этого так и не подтвердили (но и не опровергли). Шла ли речь в публикации The Telegraph об одной из двух установок, о которых было официально объявлено сегодня, неясно.

Канцлер Германии Фридрих Мерц 21 июля говорил, что Берлин поможет Украине с передачей пяти установок. Президент Украины Владимир Зеленский 25 июля сообщил, что есть договоренность об оплате трех систем: Германия оплатит две, Норвегия — еще одну.

Россия

Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф приедет в Россию впервые с апреля

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф в ближайшие дни приедет в Москву.

«Да, он едет в Израиль, а затем в Россию, верьте или нет», — сказал Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме. Президент США не уточнил, какие именно вопросы Уиткофф будет обсуждать в Москве и как долго он там пробудет.

8 августа истекает десятидневный срок, который Трамп дал Путину для прекращения огня в Украине. В случае продолжения обстрелов президент США обещал ввести вторичные пошлины в 100% на поставку товаров в США для торговых партнеров России, покупающих у нее энергоресурсы.

30 июля Трамп объявил, что вводит 25-процентные пошлины для Индии. Он добавил, что с 1 августа Индия должна платить тарифный «штраф» за торговлю с Россией. Президент США отметил, что Индия «является крупнейшим покупателем российских энергоносителей наряду с Китаем в то время, когда все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине». В отношении Китая Трамп пока не делал никаких заявлений.

Агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что четыре государственные нефтеперерабатывающие компании Индии уже в течение недели не покупают российскую нефть. При этом крупные частные компании продолжают закупки.

Поездка Стивена Уиткоффа в Москву будет уже пятой с февраля 2025 года. Его считают тем человеком из команды Трампа, кто настроен наиболее пророссийски. В марте 2025 года он дал интервью, в котором заявил, что Крым и Донбасс — это русскоязычные регионы, а на «референдумах» (проведенных там под контролем российской армии) большинство людей выступили за присоединение к России.

В апреле Уиткофф говорил, что основной вопрос в готовящемся мирном соглашении «касается так называемых пяти территорий». Президент Украины Владимир Зеленский после этого обвинил Уиткоффа в том, что тот «принял российскую стратегию» и «сознательно или неосознанно распространяет российские нарративы».

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Алексей (Россия). Когда началась война, я был еще подростком. Помню, как общался с интернет-друзьями из Украины — было четкое ощущение, что хоть мы и ровесники, они намного старше меня эмоционально. Также помню, что мои друзья отправляли кружочки в телеграме, как смотрят свои любимые сериалы под звуки сирен, рассказывая, как их родственники и родители уходят на фронт. В словах моих друзей я ощущал такое смирение с ситуацией, в то время как меня трясло от редких «хлопков» (как называет это власть). Уже сейчас смирение пришло ко мне, и уже не страшно, хотя «хлопков» стало в десятки раз больше — будто привыкаешь и остается только жгучая боль к тому, что из-за одного человека миллионы должны страдать, должны проститься с домом, должны проститься с привычным укладом жизни. И так страшно от осознания, что все это происходит, страх будто заставляет тебя свыкнуться — и только воспоминания о жизни «до» дают осознание, что когда-то было хорошо.

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