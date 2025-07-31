Война Тысяча двести пятьдесят четвертый день. Массированный удар по Киеву. Убиты 13 человек

Oleksii Filippov / AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Новая массированная атака на Киев: 13 погибших

Россия в ночь на 31 июля нанесла новый массированный удар ракетами и дронами по Украине. Главной целью стал Киев. Погибли 11 человек, в том числе шестилетний мальчик, сообщил глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Глава города Виталий Кличко заявил, что 30 человек были госпитализированы, еще 97 получили амбулаторную помощь.

Обновлено. Количество погибших увеличилось до 13 человек.

В Киеве, сообщил Ткаченко, повреждены около 100 зданий, в их числе жилые дома, школы, детские сады и университет. В Святошинском районе в результате удара был разрушен подъезд жилого девятиэтажного дома.

Как заявили в Воздушных силах ВСУ, в общей сложности армия РФ запустила по Украине 309 беспилотников и восемь крылатых ракет. Военные зафиксировали прямое попадание пяти ракет, в том числе в жилой дом в Киеве, а также прямые попадания беспилотников в 12 местах и падение обломков еще в 19.

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал усилить давление на Москву с целью принудить ее к прекращению огня. «Наверное, уже пора обнулить все временные рамки, которые давали Путину для демонстрации конструктива. Президент Трамп был очень щедрым и очень терпеливым с Путиным, пытаясь найти решение», — заявил Сибига. Он призвал «синхронизировать все санкционные шаги» и «обеспечить мир благодаря силе».

Удар по Киеву 31 июля — уже четвертый за месяц, когда в украинской столице погибают люди. В ночь на 17 июня в городе были убиты 28 человек, более 130 получили ранения — эта атака стала крупнейшей по числу жертв в Киеве с начала боевых действий. До начала лета 2025 года российская армия не атаковала украинскую столицу с такой интенсивностью.

Andriy Zhyhaylo / Oboz.ua / Global Images Ukraine / Getty Images

Emergency Service of Ukraine / Scanpix / LETA Oleksii Filippov / AFP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

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Надежда (Россия). […] Я далеко от линии фронта. До меня не долетают дроны и ракеты. Пока. И когда я читаю об усталости, о которой пишут мои соотечественники, помимо боли, испытываю жгучий стыд. Устали они… Можно устать от страха лечь спать и не проснуться в разбомбленной квартире. Или проснуться под завалами. Или от страха погибнуть, выгуливая собаку. А можно устать от повышения цен, перебоев с рейсами на АОЭ или Египет. У кого щи пустоваты, а у кого жемчуг мелковат.

У меня нет никакого оправдания того, что я сижу и молчу, занимаюсь своими делами. Абсолютно никакого. Я просто боюсь. Боюсь унижений и боли, ареста и пыток.

К Украине отношение не изменилось. Мне больно и горько за всех убитых и искалеченных на этой войне. К России тоже не изменилось. Процитирую моего любимого автора: «О, Родина, которой нет прощенья за черноту ее неправых дел».

На третий год войны удивляет по-прежнему количество мерзавцев обоих полов, изгаляющихся в сетях над Украиной и украинцами. Раньше я думала, что в моей стране больше порядочных людей. Увы, ошибалась. Очень хочется надеяться, что война скоро закончится. Но, судя по всему, конца этому безумию не видно.

Очень хочется хотя бы словами поддержать отчаявшихся украинцев, но понимаю, что слова им мои что мертвому припарка. Сидеть в тепле и уюте, в безопасности и рассуждать о боли, крови и грязи, по меньшей мере, неприлично. Правильно заметила одна украинка на каком-то из форумов: «Грош вам всем цена, хорошие русские!» Грош нам всем цена.

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