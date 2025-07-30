Пожарные на продовольственном складе, попавшем под российский обстрел в Харьковской области. 30 июля 2025 года Vitalii Hnidyi / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Кремль заявляет, что Россия не боится санкций Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская экономика за время войны уже приспособилась к санкциям. Так он прокомментировал ультиматум президента США Дональда Трампа, который потребовал от России прекратить боевые действия в течение 10 дней.

«Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций, и наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций, поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет», — сказал Песков.

В ответ на прямой вопрос, какой будет реакция Москвы на ультиматум, Песков лишь сказал, что в Кремле «принимают все эти заявления к сведению». «Мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, от других международных представителей на этот счет», — добавил он.

Сокращение срока ультиматума Трампа также прокомментировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая сейчас находится в Швейцарии во главе российской делегации на Всемирной конференции спикеров парламентов. Это первый случай с начала полномасштабной войны, когда российская делегация столь высокого уровня находится в Европе.

Матвиенко заявила, что это не РФ, а Украина «уходит от серьезных намерений прийти к миру», и предложила «адресовать ультиматумы украинской стороне, потому что именно они срывают мирные переговоры».

МИД России, в свою очередь, официально заявил, что «никакие угрозы не могут позитивно сказаться на процессе нормализации отношений».

Трамп накануне вечером официально заявил, что сокращает срок своего ультиматума президенту РФ Владимиру Путину до «10 дней с сегодняшнего дня». Если боевые действия не будут прекращены за этот срок, президент США пообещал ввести 100-процентные пошлины для покупателей российских энергоносителей и «другие меры».

При этом сам Трамп признал, что не знает, подействуют ли новые санкции. «Не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он [Путин], очевидно, хочет, вероятно, продолжать войну», — заявил президент США.

Госдепартамент США вслед за новым ультиматумом Трампа подчеркнул, что к разговорам о жестких санкциях нужно относиться «серьезно». Пресс-секретарь ведомства Темми Брюс отметила, что Трамп «серьезный человек, и мы видим результаты этого по всему миру». По ее словам, до сих пор Трамп «был терпеливым», и это терпение «некоторые люди восприняли неверно».

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Матвей (Санкт-Петербург). Вот уже почти три года как я уехал из России, но недавно впервые за эти годы на короткое время прилетел домой, в Петербург. Меня совершенное поразило, насколько все в РФ стараются не замечать войны. По меткому выражению Екатерины Шульман, «все силы нации направлены на зажмуривание», и для стороннего наблюдателя (каким я себя ощущал в России) это выглядит очень странно. Если хорошенько зажмуриться, даже только прищуриться, там как будто ничего не изменилось. Все так же сидят хипстеры в кофейнях, все так же ходят кораблики по Неве и гуляют по Невскому туристы. Оставшиеся в стране друзья и коллеги живут свою жизнь, покупают квартиры, заводят семьи, строят планы, стараясь не замечать ни полуживого интернета, ни постоянно прибавляющихся запретов, ни перебоев в авиасообщении, ни «вражеских» дронов, ни рисков мобилизации, ни — главное — ежедневных смертей и разрушений, творимых от их (и моего) имени.

Три с лишним года чувство стыда и жгучей ненависти к тем, кто это затеял, не дает мне дышать. Три с лишним года я не понимаю, как жить дальше с мыслью о том, что снова — как в худшие моменты прошлого — концентрация власти в руках одного человека стала причиной страданий миллионов. И все, что остается, — беспомощно ждать, пока естественный ход времени или иное счастливое стечение обстоятельств не положит конец этому безумию.

Но что останется нам после этого? Нам останутся кресты на могилах убитых — счет им уже, похоже, пошел на сотни тысяч, — останутся полчища физических и моральных калек, останется вековой позор, останется растленная, отравленная насилием, полуоторванная от западной цивилизации, и хорошо еще если не вконец разоренная страна с разрушенными институтами, обескровленной провинцией, раздутым военным бюджетом и тяжёлыми демографическими проблемами. Сколько еще десятилетий понадобится, чтобы вернуться к тому состоянию, которое было нормой еще несколько лет назад?

И все это ни для чего, ни по какой объективной причине, ни для какой разумной цели, а только потому, что нейроны в мозгу одного человека сформировали определенные логические цепочки и привели к определенным выводам. Я не вижу важнее задачи для человечества, чем каким-то способом (технологическим? политическим? медицинским?) исключить подобное в будущем, потому что ситуация, когда миллионы людей являются заложниками одного, совершенно неприемлема и невыносима.

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