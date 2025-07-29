Война Тысяча двести пятьдесят второй день. В Украине разрешили отправлять на войну людей старше 60 лет

Здание колонии в Запорожской области, пострадавшее в результате российского обстрела. 29 июля 2025 года Olexandr Pavlov / AFP / Scanpix / LETA

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Обстрелы. Главное

В Запорожской области под обстрел российских войск попала исправительная колония — удар был нанесен четырьмя управляемыми авиационными бомбами. В результате погибли 17 человек, еще 42 получили ранения.

В результате атаки украинских беспилотников произошел пожар на железнодорожной станции в городе Сальск в Ростовской области, повреждения получил пассажирский поезд. Никто не пострадал, движение было приостановлено, несколько поездов дальнего следования были задержаны.

Украина

Зеленский разрешил заключать контракты мужчинам старше 60 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий гражданам страны, достигшим 60-летнего возраста, подписывать контракты с ВСУ.

Верховная рада приняла закон 16 июля. Подписание таких контрактов будет добровольным.

Еще до принятия закона в Верховной раде подчеркивали, что его массовое применение не планируется, и возможность заключать контракты будет предусмотрена лишь для ограниченного круга специалистов.

Как объяснял член комитета по вопросам нацбезопасности Верховной рады Федор Вениславский, власти не планируют допускать «массового поступления на службу бывших полковников и подполковников после 60 лет», так как целью заключения контракта для них может быть лишь получение выплат для перерасчета пенсии. Поэтому, подчеркивал он, каждая заявка будет рассматриваться индивидуально — просто прийти и заключить контракт мужчины старше 60 лет не смогут.

«К службе будут привлекаться исключительно те граждане, которые будут признаны годными к военной службе и в которых реально нуждается сектор безопасности и обороны […]. Решение будет приниматься исключительно на усмотрение военного руководства — и только на самом высоком уровне, чтобы предотвратить возможные злоупотребления», — заверял депутат.

В Украине остро стоит вопрос нехватки военнослужащих. Из-за отсутствия добровольцев бригады сотрудников ТЦК ищут военнообязанных мужчин по всей стране и силой отправляют их на фронт. В апреле 2024 года возраст призыва по мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. Власти продолжают обсуждать, надо ли еще снизить возраст мобилизации.

Россия

Служба внешней разведки России заявила, что США и Великобритания якобы обсуждали замену Зеленского

Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявило, что в «одном из курортных альпийских местечек» США и Великобритания якобы организовали тайную встречу, где выбрали нового президента Украины.

Как утверждает СВР, на встрече «обсуждались перспективы замены Зеленского на посту главы киевского режима», и все ее участники сошлись во мнении, что этот «вопрос давно назрел».

Во встрече, помимо представителей США и Великобритании (кто именно представлял эти две страны, не уточняется), якобы принимали участие руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. По ее итогам на пост президента Украины было решено выдвинуть бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Ермак и Буданов „взяли под козырек“. При этом они заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов», — заявили в СВР.

В январе 2024 года глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США «в рамках линии на тотальную вассализацию» перешли к формированию колониальной администрации в Украине, которая будет состоять «из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам». Нарышкин утверждал, что для освобождения постов для этих людей от Зеленского потребовали уволить десятки высокопоставленных членов своей команды под угрозой «убойного коррупционного досье».

В мае 2024 года Нарышкин утвеждал, что уже вся украинская элита «находится на содержании у США». «Решения о переговорах, наступлениях или перемирии принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне», — говорил глава СВР.

О том, что США якобы «все чаще» обсуждает замену Зеленского, СВР говорит как минимум с декабря 2023 года. В разное время среди кандидатов, помимо Залужного, Буданова и Ермака, по версии российской спецслужбы, якобы фигурировали бывший советник офиса президента Алексей Арестович, глава Киева Виталий Кличко, бывший глава МВД Украины Арсен Аваков.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Максим (Санкт-Петербург). Я часто думаю о том, с каким доверием многие граждане России относятся к государственной пропаганде. Мой мозг действительно разрывает от того, насколько ее тезисы идут вразрез с элементарной логикой. Первая по площади страна мира (и 12-я с конца по плотности населения), страдающая от демографических проблем (среди которых одна из первых — ранняя мужская смертность), кладет двести с лишним тысяч мужчин убитыми (это не считая раненых и уехавших), чтобы добавить к своим 17 миллионам квадратных километров (преимущественно неухоженной и необжитой) территории еще сотню-другую тысяч квадратов начиненных минами развалин! Чтобы такое затеять, надо быть по-настоящему великим стратегом. Чтобы верить в разумность такого решения, надо полностью утратить критическое мышление.

Я смотрю на убитые региональные дороги (по работе приходится много ездить), на сельские школы и больницы, которые давным-давно исчерпали свой ресурс и нуждаются в срочном ремонте. Сколько всего хорошего и полезного можно было сделать на те деньги и теми людьми, которые были и будут потрачены на войну! Это просто немыслимо, как можно продолжать ездить по разбитой грунтовке, учиться и лечиться в ужасных условиях, наблюдать бесконечные ряды свежих могил на сельских кладбищах и продолжать считать, что зато в результате СВО мы обретаем какое-то величие, добиваемся какого-то суверенитета или — что там еще придумают эти демагоги на государственной зарплате? И люди, которые верят в эту ересь, они повсюду вокруг меня. Просто уму непостижимо.

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