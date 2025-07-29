Украинские дроны атаковали Ростовскую область. В Сальске задержались пассажирские поезда и приостановлено движение

В Ростовской области беспилотники атаковали Каменск-Шахтинский, Сальск, Волгодонск, а также Боковский и Тарасовский районы, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Сальске на улице Островского «поврежден автомобиль» и погиб находившийся в нем водитель, сообщил Слюсарь. Кроме того, в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла, а в Орловском районе повреждена электроподстанция.

Также, по словам Слюсаря, в результате атаки произошел пожар на железнодорожной станции. Российские железные дороги сообщили, что из-за падения обломков беспилотников была нарушена работа контактной сети на станции Сальск и приостановлено движение поездов.

По данным РЖД, в результате атаки повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда № 59 Новокузнецк — Кисловодск. Пассажиры поезда были эвакуированы, по предварительным данным, пострадавших нет. Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда.

В Федеральной пассажирской компании сообщили, что «в связи с происшествием» на станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов, следующие из Екатеринбурга, Челябинска, Анапы и других городов.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 29 июля средства ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотника — 43 над Брянской областью, 22 — над Ростовской, шесть — над Калужской, два — над Смоленской и один — над Ленинградской областями.