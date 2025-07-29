Глава Запорожской области сообщил о российском ударе по исправительной колонии. Погибли не менее 16 человек

Российские войска атаковали исправительную колонию в Запорожской области. Погибли не менее 16 человек, еще 35 ранены, сообщил украинский губернатор региона Иван Федоров.

По его словам, в ночь на 29 июля российская армия восемь раз обстреляла Запорожский район, предварительно — фугасными авиабомбами, попав в том числе и по пенитенциарному учреждению. Разрушены помещения, повреждены частные дома. Других подробностей Федоров не привел.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал удар по колонии «очередным военным преступлением россиян». «Режим Путина, который устами отдельных персонажей также угрожает США, должен испытать экономические и военные удары, которые лишат его возможностей воевать», — написал Ермак.