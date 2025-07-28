Ivan Antypenko / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Трамп заявил, что сокращает 50-дневный срок на прекращение огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок в 50 дней, который он дал Владимиру Путину на прекращение огня в Украине. Такое заявление он сделал в ходе визита в Великобританию на встрече с премьером страны Киром Стармером.

«Я разочарован в президенте Путине, очень разочарован в нем. Я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего числа, потому что я думаю, что уже знаю, что произойдет», — сказал Трамп. Он не пояснил, что именно он знает.

Президент США отметил, что уже несколько раз говорил с Путиным по телефону, но после этих разговоров войска РФ продолжали обстреливать украинские города и «убивать много людей». «Нам придется с этим разобраться», — заявил Трамп.

Примерно через час после этого заявления Трамп уточнил сроки нового ультиматума. «Я собираюсь установить новый дедлайн на 10 или 12 дней, начиная с сегодня», — сказал он.

Российские рынки негативно отреагировали на слова Трампа. Индекс Московской биржи после первого заявления президента США меньше чем за полчаса снизился на 1,5% — с 2777 до 2737 пунктов. После этого индекс вернулся к росту, однако вслед за уточнением Трампа о новом сроке дедлайна упал еще ниже — до отметки в 2730 пунктов.

О том, что у России есть 50 дней на прекращение огня, Трамп заявил 14 июля — одновременно он пообещал новые поставки оружия Украине. Он не пояснял, почему был установлен именно такой срок.

В случае отказа Москвы прекратить огонь Трамп обещал ввести пошлины в размере 100% на торговлю с США для всех стран, которые покупают энергоресурсы у Москвы. В число стран, которые могут попасть под эти ограничения, входят Китай и Индия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва относится к заявлениям Трампа как к «весьма серьезным» и «анализирует» их. Песков отмечал, что Путин может лично прокомментировать ультиматум Трампа, «если сочтет нужным». С тех пор этого так и не произошло.

Россия

У России заканчиваются запасы советского оружия. Она все больше зависит от поставок из КНДР и Китая

Россия почти полностью исчерпала запасы советского оружия за три с половиной года полномасштабной войны, пишет Financial Times со ссылкой на исследование Киевской школы экономики (KSE).

Логистический анализ KSE показал, что поставки из основных российских хранилищ сократились с 242 тысяч тонн в 2022 году до 119 тысяч в 2025 году. По мнению аналитиков, это свидетельствует об истощении ресурсов. «Россия сейчас отправляет меньше материалов на восстановление и ремонт, чем, как нам известно, могут обрабатывать ремонтные станции», — заявили в KSE.

При этом аналитики, опрошенные FT, подчеркивают, что сокращение запасов не стоит рассматривать как явный признак «потери боеспособности» России — так как, во-первых, тактика российских войск изменилась в сторону меньшего использования тяжелого советского вооружения, а во-вторых, Москва тратит значительные средства на создание новых запасов.

Как отмечает KSE, Россия по мере истощения собственных ресурсов становится все более зависимой от своих азиатских союзников. Поставки товаров, маркированных как «взрывоопасные вещества», из Северной Кореи в порт Находки за первые два года войны возросли с нуля до 250 тысяч тонн. В порты Каспийского моря было доставлено около 13 тысяч тонн аналогичных грузов — вероятно, из Ирана.

Анализ KSE также показывает, что ключевым поставщиком для российской оборонной промышленности прямо сейчас, вероятно, является Китай. С начала войны поставки из приграничных регионов на востоке РФ в места расположения крупных военных и оборонных объектов почти удвоились, и суммарно с 2021 года превысили три миллиона тонн. Как полагают аналитики, даже если Китай (он официально декларирует нейтралитет) и не передает РФ летальные вооружения, в любом случае в больших количествах поставляет оборудование, необходимое для поддержания работы военной промышленности.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

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Лиза (Финляндия, ранее — Москва). Война открыла огромное количество новых негативных эмоций. Часть из них я, может быть, испытывала, будучи подростком. Это эмоции спектра «этот мир прогнил до основания».

До определенного момента я занималась исследованиями политических текстов, а сейчас мне стало совершенно все равно, когда кто-то из политиков что-то пытается сказать, сделать какой-то стейтмент. Потому что на следующий день он превратится в нечто зыбкое, в «последнее китайское предупреждение», не имеющее под собой [реальных] намерений. Раньше мной руководил принцип «мы можем изменить все, если не будем молчать и будем действовать». Сейчас я понимаю, что реальных инструментов, которые могут помочь хотя бы по шажку вернуть себе власть над своей жизнью и ее условиями, просто нет.

Вокруг меня живет много беженцев из Украины, мы много общаемся. Я заметила, что у них есть надежда вернуться домой и жить «как прежде». Возможно, это одна из основ их внутренней силы — то, что позволяет держаться.

У меня таких надежд уже нет. Как прежде — уже не будет. Я как будто пытаюсь выдумать себе новую жизнь, новый дом, новые интересы. Новую реальность, в которой я еще смогу сделать вид — для себя — что я еще на что-то влияю и что-то решаю в собственной жизни.

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