«Аэрофлот» отменил и задержал более 100 рейсов из-за сбоя. Хакеры заявили, что «полностью скомпрометировали и уничтожили» IT-инфраструктуру авиакомпании

Леонид Фаерберг / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Авиакомпания сообщила 28 июля, что в работе ее информационных систем произошел сбой, из-за чего сервисы перевозчика работают с перебоями. В заявлении пресс-службы «Аэрофлота», выпущенном днем 28 июля, говорится, что «в связи со сбоем в IT-инфраструктуре авиакомпания проводит вынужденную корректировку расписания полетов, в том числе путем частичной отмены рейсов».

«Аэрофлот» призвал пассажиров следить за данными, которые появляются на сайтах аэропортов по всей маршрутной сети компании, а также за информационными табло и объявлениями по громкой связи в аэропортах. В компании заявили, что работают над тем, чтобы «минимизировать риски выполнения производственного плана полетов» и как можно скорее восстановить работу своих сервисов.

«Аэрофлот», «Россия» и «Победа» отменили более 100 авиарейсов. К полудню 28 июля авиакомпания «Аэрофлот» сообщила (1, 2), что отменила 49 пар авиарейсов (то есть туда-обратно) из Москвы в города России, а также в Ереван, Минск, Астану. В число отмененных попали рейсы авиакомпании «Россия», которая входит в одну группу с «Аэрофлотом». Кроме того, по меньшей мере восемь пар рейсов задержали (среди них рейс из Москвы в Ташкент и обратно). В компании заявили, что с полуночи до полудня 28 июля выполнили 76 из 123 запланированных рейсов с вылетом или прилетом в московский аэропорт Шереметьево, где базируется «Аэрофлот».

Помимо «Аэрофлота» и «России», сбой затронул и рейсы лоукостера «Победа» — на сайте компании появилось предупреждение «для клиентов задержанных и отмененных рейсов». Неясно, как много рейсов «Победы» отменили или задержали в течение дня, на сайте компании такой информации нет.

При этом Минтранс сообщил, что вместе с Росавиацией и «Аэрофлотом» министерство «организовало работу по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпаний „Россия“ и „Победа“».

«Аэрофлот» отменил часть рейсов, запланированных до конца недели. Всего, судя по сайту «Аэрофлота», на 28 июля были запланированы более 350 рейсов «Аэрофлота» и «России» с вылетом из Москвы, в отношении 22 из них указано, что вылет отменен. До конца недели также отменены более 60 рейсов с вылетом из Москвы: 29 июля — 21 рейс, 30 июля — 12, 31 июля — 18, а 1 и 2 августа — по пять рейсов. Какой процент рейсов отменен из-за сбоя, неясно.

«Аэрофлот» пообещал обменять билеты или вернуть деньги — но пока не может этого сделать. В компании сообщили, что пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги за билеты или переоформить вылет на другую дату в ближайшие 10 дней. В пресс-службе отметили, что это будет возможно только после того, как сервисы «Аэрофлота» возобновят свою работу. «На данный момент в аэропорту Шереметьево производится переоформление билетов только специальных категорий пассажиров: пассажиры и группы с детьми, не сопровождаемые дети, пассажиры с ограниченными возможностями по здоровью, участники и пассажиры, следующие трансфером», — заявили в компании.

«Аэрофлот» и Шереметьево призвали пассажиров не задерживаться в аэропорту. В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили утром, что пассажиры отмененных рейсов могут забрать заранее оформленный багаж в зале выдачи багажа. «Во избежание образования скоплений пассажиров просим вас покинуть аэропорт Шереметьево», — заявили в компании. В другом сообщении представители «Аэрофлота» написали: «Просим пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт вылета». Пресс-служба Шереметьево в свою очередь заявила, что пассажирам отмененных рейсов нужно «покинуть чистую зону перед вылетом — пребывать в терминалах аэропорта нецелесообразно». Там добавили, что пассажиры смогут вернуть или обменять билеты дистанционно.

В московском аэропорту Шереметьево на фоне сбоя в работе «Аэрофлота» возникли большие очереди, сообщает Msk1. Пассажиры пожаловались журналистам, что рейсы задерживают и отменяют, ничего не объясняя. Люди, находившиеся в Шереметьево, сообщили «Осторожно, Москва» около 10 утра, что об их рейсах либо нет информации, либо их отменили. В сети появились фото и видео из Шереметьево, на кадрах видны очереди.

Хакеры заявили, что устроили масштабную атаку на «Аэрофлот». Ответственность за сбой в работе сервисов авиакомпании на себя взяли представители проукраинской группы хакеров . Они утверждают, что вместе с белорусскими «Киберпартизанами» провели продолжительную и масштабную операцию, «в результате которой была полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура „Аэрофлот — российские авиалинии“». «На протяжении года мы находились внутри их корпоративной сети, методично развивая доступ, углубляясь до самого ядра инфраструктуры — Tier0», — говорится в заявлении группы.

В Silent Crow заявили, что смогли получить полную базу данных истории перелетов, «скомпрометировать все критические корпоративные системы», получить контроль над персональными компьютерами сотрудников, включая топ-менеджеров, а также уничтожить около 7000 серверов — физических и виртуальных. «Объем полученной информации: 12 терабайт баз данных, восемь терабайт файлов с Windows Share, два терабайта корпоративной почты», — заявили в группе.

Генпрокуратура РФ подтвердила информацию о хакерской атаке, не вдаваясь в подробности. Ведомство сообщило, что организовало «надзорные мероприятия в связи с задержкой и отменой рейсов в аэропорту Шереметьево». «Причиной стал сбой в работе информационной системы „Аэрофлота“ в результате хакерской атаки». По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, который повлек тяжкие последствия или создал угрозу их наступления (часть 4 статьи 272 УК).

В последние месяцы в Шереметьево уже массово отменяли и задерживали рейсы — из-за украинских атак. В московских аэропортах, в том числе в Шереметьево, неоднократно вводили ограничения из-за того, что украинские беспилотники пытались атаковать Москву. Росавиация полностью или частично закрывала небо, запрещая полеты, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

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