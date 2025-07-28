РБК: «Аэрофлот» за день потерял не менее 250 миллионов рублей из-за отмены рейсов в результате атаки хакеров

«Аэрофлот» только за сутки 28 июля мог потерять не менее 250 миллионов рублей из-за необходимости отменять рейсы в московский аэропорт Шереметьево после атаки хакеров на IT-системы авиакомпании, считают собеседники РБК в авиаотрасли.

По их оценкам, отмена одного рейса исходя из средней цены билета в одну сторону в 20 тысяч рублей в среднем обходится «Аэрофлоту» в 2,4 миллиона рублей. «Исходя из средней провозной емкости воздушного судна в 120 кресел, „Аэрофлот“, по консервативной оценке, за день потерял 259,2 миллиона рублей», — заявил один из источников РБК.

Другой источник считает, что с учетом затрат на восстановление IT-инфраструктуры, недополученной выручки за непроданные авиабилеты и убытков от отмены рейсов ущерб компании может достигать нескольких миллиардов рублей.

Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий в комментарии РБК отметил, что для оценки ущерба авиакомпании нужно понимать, что именно произошло, какие именно данные и за какой период времени были утеряны. По его оценке, крупнейшая авиакомпания России только за 28 июля могла потерять около полумиллиарда рублей.

При этом «Победа» — дочерняя компания «Аэрофлота» — продолжает выполнять полеты в штатном режиме, пишет издание. «У „Аэрофлота“ и „Победы“ разная инфраструктура, кроме того, инфраструктура дочернего лоукостера менее тяжеловесна — у них меньше программного обеспечения, которому можно нанести ущерб», — отметил один из собеседников РБК.

Другой источник обратил внимание на то, что продажи билетов «Аэрофлота» через сторонние сервисы продолжаются, как и возвраты ранее купленных авиабилетов. «Это говорит о том, что система бронирования в общем и целом продолжает работать», — добавил он.

«Аэрофлот» сообщил 28 июля, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. Компания, а также другие перевозчики из ее группы — «Россия» и «Победа» — отменили более 100 рейсов.

Проукраинская группа хакеров Silent Crow и белорусские «Киберпартизаны» взяли на себя ответственность за атаку на IT-системы «Аэрофлота». Генпрокуратура РФ подтвердила информацию о хакерской атаке и завела уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 4 статьи 272 УК).

Главное о хакерской атаке на «Аэрофлот»

«Аэрофлот» отменил и задержал более 100 рейсов из-за сбоя. Хакеры заявили, что «полностью скомпрометировали и уничтожили» IT-инфраструктуру авиакомпании

Главное о хакерской атаке на «Аэрофлот»

«Аэрофлот» отменил и задержал более 100 рейсов из-за сбоя. Хакеры заявили, что «полностью скомпрометировали и уничтожили» IT-инфраструктуру авиакомпании