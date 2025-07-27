Война Тысяча двести пятидесятый день. Путин приехал в Петербург на День ВМФ (но без парада). Ленинградская область подверглась крупнейшей атаке дронов

Владимир Путин на борту катера «Раптор» во время визита в Петербург в День ВМФ, 27 июля 2025 года Алексей Даничев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

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Россия

Путин приезжает на День ВМФ в Петербург во время крупнейшей атаки дронов на Ленинградскую область

Владимир Путин в День военно-морского флота 27 июля приехал в Петербург и прибыл в Главное адмиралтейство для проверки оперативных учений ВМФ «Июльский шторм», проходивших с 23 по 27 июля, сообщил Кремль.

День ВМФ традиционно сопровождается Главным военно-морским парадом, который проходит в Петербурге в последнее воскресенье июля. Однако в этом году он был отменен. В начале июля о его отмене сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники, а 25 июля это подтвердил городской комитет по транспорту. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил отмену парада «общей обстановкой» и «соображениями безопасности».

В этот же день с утра в Ленинградской области была объявлена угроза атаки беспилотников. Около 10 утра губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что уничтожено «более десятка дронов». Обломки упали в Гатчине, Кингисеппском и Ломоносовском районах, Войсковицком поселении и на территории промзоны в Приморске. В Ломоносовском районе в результате атаки, по словам Дрозденко, пострадала женщина.

Губернатор также предупредил, что возможно «частичное понижение сигнала мобильного интернета». Начиная с весны, разные регионы России регулярно сталкиваются с отключениями мобильной связи из-за атак украинских беспилотников. Власти объясняют это соображениями безопасности.

Кроме того, из-за атак беспилотников были введены ограничения в аэропорту Пулково, которые действовали более пяти часов. Задержались более 50 рейсов, еще 22 отправились на запасные аэродромы, сообщили в Пулково.

Около 12 часов дня опасность атаки беспилотников была снята. Издание «Агентство» отмечает, что до этого Ленинградская область не сталкивалась с воздушными атаками такой интенсивности и называет ее крупнейшей за все время войны. Издание 47news также пишет, что количество беспилотников, атаковавших Ленинградскую область за один день, стало рекордным. Прежний рекорд был зафиксирован в январе — тогда регион атаковали четыре дрона.

Мир

Трамп теряет терпение. Кремль настаивает, что нужно зафиксировать выполнение задач, которые «стояли перед СВО»

Дональд Трамп сосредоточен на мире в Украине, но «теряет терпение» из-за того, что разговоры с Владимиром Путиным не приводят к завершению войны, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, его все больше раздражает то, что, несмотря на очень хорошие контакты с Владимиром Путиным и телефонные разговоры, это никогда ни к чему не приводит, поэтому пришло время для каких-то действий. И я думаю, президент дал это ясно понять. Он теряет терпение, теряет готовность продолжать ждать, пока российская сторона сделает что-то, чтобы положить конец этой войне», — сказал Рубио.

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вновь заявил, что необходимо решить задачи, «которые стояли перед СВО». Отвечая на вопрос ТАСС о возможных отношениях России и Украины после войны, Песков (он говорил, находясь на борту самолета) сказал, что «сначала нужно урегулировать проблему» «Нам нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед СВО. Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическим средствами, и СВО продолжается в условиях когда эти средства стали невозможны, когда все предложения были отвергнуты — и самой Украиной, и западниками. <…> Сначала нужно урегулировать ситуацию, а потом уже думать о том, как будут выстраиваться отношения», — сказал пресс-секретарь Кремля.

Война глазами читателей «Медузы»

Михаил (Москва). В последнее время все сильнее крепнет ощущение, что люди находятся на грани. Вроде война далеко, вроде мы все как-то научились с ней жить, кто-то старается особо не читать новости и не соприкасаться — но кажется, что подсознательно война отравляет даже тех, кто предпочитает ее игнорировать. В обычном общении это практически незаметно, но начинает сильно проявляться в работе.

У меня несколько направлений деятельности, контактирую по ним с совершенно разными людьми, но все чаще вижу одно и то же: у них заканчиваются силы. То, что раньше делалось легко и четко, теперь упирается в недостаток концентрации, мотивации, упорства. Срываются договоренности и дедлайны, падает качество, иногда люди просто не выходят на связь по день-два.

Я и сам стал таким, хотя всячески стараюсь не поддаваться. Думал, личные заморочки, усталость, перенапряжение — а теперь понимаю, что это касается многих. Причем речь о благополучной Москве, в которой власти делают все, чтобы про войну никто не вспоминал. А что в прифронтовых регионах? А где-нибудь в маленьком сибирском городке, из которого на войну ушла заметная часть мужчин — и многие уже не вернутся?

Война облучает каждый день. Новостными сводками, тормозящим интернетом, заблокированными сайтами, хаосом в аэропортах, бесконечными запретами одного, второго и третьего, каким-то зашкаливающим безумием в том, что недавно называлось массовой культурой. И защититься от этого излучения уже невозможно, если только не уйти жить в пещеру.

Да, это и близко не сравнится с тем, что чувствуют украинцы, но все же война касается каждого. Хочет он этого или нет, замечает он это или нет. И судя по тому, что я вижу, до предела, до точки кипения обществу остается совсем немного. Вопрос — что будет за этой точкой.

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

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