Рубио: Трамп «теряет терпение» из-за того, что разговоры с Путиным не приводят к завершению войны

Дональд Трамп сосредоточен на мире в Украине, но «теряет терпение» из-за того, что разговоры с Владимиром Путиным не приводят к действиям России, которые могли бы остановить войну, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Ларе Трамп на телеканале Fox News.

Я думаю, его все больше раздражает то, что, несмотря на очень хорошие контакты с Владимиром Путиным и телефонные разговоры, это никогда ни к чему не приводит, поэтому пришло время для каких-то действий. И я думаю, президент дал это предельно ясно понять. Он теряет терпение, теряет готовность продолжать ждать, пока российская сторона сделает что-то, чтобы положить конец этой войне.

По словам Рубио, с января 2025 года только с российской стороны погибли более 100 тысяч российских солдат. Это «кровавый конфликт», но «многое из этого взаимодействия было скорее игрой на время и попыткой создать видимость заинтересованности в мире без реальной серьезности», сказал госсекретарь США. Он добавил, что Дональд Трамп не собирается «попасть в эту ловушку бесконечных разговоров о переговорах».

14 июля Трамп объявил, что через 50 дней введет импортные пошлины в 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если не будет заключено соглашение о мире в Украине. Он добавил, что «очень недоволен» Москвой. Вместе с этим Трамп сообщил, что США и Евросоюз договорились о поставках оружия Киеву, расходы на которое лягут на Европу.

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