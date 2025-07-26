Война Тысяча двести сорок девятый день. Турецкий министр заявил, что достигнута принципиальная договоренность о встрече президентов РФ и Украины в Турции

Последствия российской ракетной атаки. Каменское, Днепропетровская область. 26 июля 2025 года Mykola Synelnykov / Reuters / Scanpix / LETA

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Мир

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что украинская и российская делегация достигли «принципиальной договоренности» о том, что возможная будущая встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится в Турции.

«По мере того, как мы продолжаем обсуждать этот вопрос более обстоятельно, я вижу готовность к встрече. Уверен, что если мы продолжим в том же духе, появится временное решение», — сказал Фидан.

Министр не привел никаких дополнительных подробностей. Он добавил, что по мере продвижения переговоров он наблюдает проявление воли к поиску компромисса.

В ходе последнего на данный момент раунда переговоров между РФ и Украиной, которые прошли в Стамбуле, украинская сторона предложила провести встречу президентов в течение августа.

«Почему? Потому что любой день в пределах этого периода приходится на видение наших партнеров, в частности США, и установленный президентом Трампом крайний срок для поиска решения», — объясняли в делегации выбор сроков.

Глава украинских переговорщиков Рустем Умеров также говорил, что на встрече могут присутствовать президент Турции Реджеп Эрдоган и президент США Дональд Трамп.

Кремль предложение Киева отверг. В Москве повторили свою позицию о том, что встреча на уровне президентов должна состояться уже на завершающем этапе, когда переговорные группы достигнут соглашения по основным вопросам. «Делать наоборот невозможно. Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней — очевидно, что вряд ли», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Власти Украины, напротив, полагают, что встреча президентов должна пройти как можно скорее. Владимир Зеленский объяснял это тем, что «в России только Путин реально принимает решения».

Война глазами читателей «Медузы»

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Алексей (Московская область). Первый год была злость и скандалы с родителями. Сейчас просто тихое презрение к тем, кто продолжает смотреть, читать и воспроизводить, даже в личных, конфиденциальных разговорах, кремлевские нарративы про «бандеровцев», «восемь лет» и «ну они же посылают к нам дроны — значит мы можем посылать к ним ракеты». К за эти три с половиной года отношение стало заметно хуже. Да, я к сожалению продолжаю оставаться в рф, ехать мне некуда и не на что. К тому же перед глазами есть примеры тех, кто уехал на эмоциях в 2022-м, потерял все деньги и вынужденно, в 2024-м, вернулся. Свое пребывание в рф мне сложно назвать жизнью. Это просто физическое существование, а не жизнь. Каждый день открываю новости и все отчетливее понимаю, что впереди только путь в пропасть, в бездну, дальнейшее сползание экономики, дальнейшее закручивание гаек и усиление тоталитаризма, дальнейшее увеличение озлобленных лиц «ветеранов СВО» на улицах, от которых неизвестно, чего ждать через секунду.

Я не считаю, что вина только на и военных, прямо участвующих в войне. Вина также на каждом, кто помогает российской армии деньгами или посылками, в общем, материально. На каждом, кто участвует в «срочносборах». Часто думаю, как быстро бы закончилась война, если бы российская армия осталась один на один со всеми ее проблемами, ставшими такими заметными за эти три с половиной года, и если бы не вся эта «народная помощь», о которой так любят писать зетники. И прихожу к выводу, что либо уже закончилась бы, либо близилась бы к концу. Увы, все эти «волонтеры», «добровольцы», жалеющие «наших мальчиков» и отправляющие им вещи и деньги, все эти «народные помощники» продлевают преступную бойню еще на неопределенный срок, на годы. И это осознание очень гнетет: я как будто во тьме, и надежд на свет в конце туннеля всё меньше.

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