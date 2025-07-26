В Ростовской области в результате атаки украинских дронов погибли два человека. В Ставрополе под удар попал радиозавод «Сигнал»

Украинские дроны атаковали Ростовскую область, в результате погибли два человека, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По словам Слюсаря, погибшие находились в автомобиле в Зимовниковском районе возле трассы Зимовники — Элиста. При атаке автомобиль сгорел.

В Ставрополе, как заявил глава Ставропольского края Владимир Владимиров, утром были «прилеты на территории промышленных объектов». По его словам, был небольшой пожар, никто не пострадал. Издание Astra пишет, что целью атаки был радиозавод «Сигнал», производящий станции активных помех авиационного, наземного и морского базирования.

Минобороны РФ в сводке за ночь отчиталось об уничтожении 54 беспилотников. По версии ведомства, 24 дрона сбили в Брянской области, 12 — в Ростовской, два — в Орловской и Тульской, один — в Белгородской. Еще шесть дронов были сбиты в аннексированном Крыму, четыре — над Азовским морем, три — над Черным морем. Ставропольская область в сводку не попала.