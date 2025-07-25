Война Тысяча двести сорок восьмой день. В Украину прибыла первая из установок Patriot, обещанных Трампом

Владимир Зеленский рядом с установкой Patriot во время визита в Германию Jens Büttner / dpa / Scanpix / LETA

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Украина

В Украину доставили новую установку Patriot

Установка Patriot прибыла в Украину из Германии в конце прошлой недели, всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал передачу Киеву этих систем за счет союзников из НАТО. Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на источники. Журналисты в своем материале подробно рассказывают о том, какие события помогли союзникам поменять точку зрения Трампа на необходимость поддержки Украины.

По данным The Telegraph, одной из отправных точек для этого стал обстрел Киева в ночь на 4 июля. Тогда в результате атаки пострадало в том числе польское консульство в Киеве, после чего глава МИД Польши Радослав Сикорский связался со спецпосланником Трампа Китом Келлогом и попросил США восстановить поставки зенитных боеприпасов в Украину (на тот момент они были прерваны из-за решения Пентагона провести инвентаризацию).

Келлога, пишет The Telegraph «во время разговора, похоже, больше всего зацепила информация об ударе по посольству» союзника по НАТО. Он сразу проинформировал об этом Трампа. Президент США, лишь за несколько часов до того говоривший с президентом России Владимиром Путиным, который в очередной раз отклонил предложение о прекращении огня, поручил Пентагону немедленно разблокировать поставки ракет для комплексов Patriot.

Как пишет The Telegraph, это решение было воспринято «как первый случай, когда Трамп осознал важность использования американской мощи для укрепления позиций Киева на потенциальном пути к мирному соглашению». Европейские страны использовали это, чтобы склонить президента США к более активной поддержке Украины.

Сначала канцлер Германии Фридрих Мерц предложил закупить у США установки Patriot, чтобы отправить их в Киев, а затем генсек НАТО Марк Рютте предложил идею с оплатой американского оружия союзниками по альянсу. Трамп быстро согласился на эти идеи, так как они, в его понимании, соответствовали его политике «сделать Америку снова великой», пишет The Telegraph.

В итоге 14 июля Трамп объявил о сделке с НАТО по поставкам оружия и пригрозил России жесткими санкциями, если война не закончится к концу лета. Тогда же он сказал, что к отправке готовятся 17 комплексов Patriot, некоторые из них будут отправлены из Европы «в ближайшие дни». В итоге, пишет The Times, уже к концу недели Украина действительно получила одну установку Patriot из Германии.

22 июля Мерц объявил о поставке еще пяти Patriot, две из которых оплатит сама Германия, еще одну — Норвегия (кто оплатит оставшиеся две, канцлер не уточнил). Однако, как писал Der Spiegel, эти установки, скорее всего, поступят в Украину лишь через несколько месяцев. Для самой Германии взамен переданных Киеву США вне очереди изготовят новые Patriot — их перенаправят в рамках заказов, ранее обещанных Швейцарии.

Украинское издание «Суспильне» 23 июля писало, что сейчас США продолжают двусторонние переговоры сразу с несколькими европейскими странами, убеждая их передать собственные Patriot Украине, чтобы потом заместить их новыми поставками из США.

Мир

Кремль отверг предложение о скорой встрече Путина и Зеленского

Россия отвергает предложение Украины о проведении встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа, которое было выдвинуто на прошедших переговорах в Стамбуле. Это следует из сегодняшних комментариев пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Песков в очередной раз дал понять, что, по мнению Москвы, встреча нужна лишь на завершающем этапе урегулирования, когда переговорщики на более низком уровне выработают договоренности по всем основным вопросам.

«Делать наоборот невозможно. Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней — очевидно, что вряд ли», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что сейчас взгляды сторон на прекращение конфликта «диаметрально противоположны», и для их сближения потребуется «очень сложная дипломатическая работа».

Украина с начала переговорного процесса последовательно настаивает на противоположном подходе, аргументируя это тем, что в России никто, кроме Путина, не принимает решений о продолжении, приостановке или прекращении боевых действий.

«Я думаю, что в России только Путин реально принимает решения. Поэтому нам нужна встреча на уровне лидеров, если мы действительно хотим мира», — заявлял, в частности, 3 июля Владимир Зеленский.

Война глазами читателей «Медузы»

Марина (Ленинградская область). Я содрогаюсь каждый раз, читая новости о ракетных и других ударах по мирным людям, о гибели ни в чем не повинных людей: стариков, женщин, детей. Господи, до каких пор это может продолжатся? Ничто не может оправдать этой бойни, война не метод решения проблем в современном мире. Если вы не можете договориться, грош вам цена как дипломатам. Никакие «умные» высказывания, объяснения «причин» этой войны не перевесят кровь и страдания простых людей. Мое самое заветное желание, чтобы все, развязавшие эту бойню, предстали перед международным судом и ответили по всей строгости закона, как в свое время это произошло в Нюрнберге.

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