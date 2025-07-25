Власти Петербурга официально объявили об отмене Главного военно-морского парада

Главный военно-морской парад, ежегодно проходящий в Петербурге в последнее воскресенье июля, в 2025 году отменен. Об этом объявил городской комитет по транспорту.

«Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут. Салют, Главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены», — говорится в сообщении ведомства.

О том, что Главный военно-морской парад впервые будет отменен, ранее неофициально сообщали источники «Фонтанки». Отмену объясняли «мерами безопасности».

По указу президента РФ, Главный военно-морской парад ежегодно проводится в Петербурге с 2017 года в День Военно-морского флота, который отмечают в последнее воскресенье июля. Власти не отменяли парад даже после начала полномасштабной российско-украинской войны. В 2024 году МИД РФ утверждал, что украинские спецслужбы планировали покушение на Владимира Путина на параде. Сам парад тогда прошел без торжественной части в Кронштадте.