«Фонтанка»: в Петербурге из-за «мер безопасности» отменили Главный военно-морской парад

Главный военно-морской парад, традиционно проходящий в Петербурге, в 2025 году не состоится — отмена связана с «мерами безопасности», сообщает «Фонтанка».

Несколько источников неофициально подтвердили изданию, что подготовку к параду остановили на этой неделе. В частности, были прекращены тренировки пеших расчетов, которые участвуют в торжественных мероприятиях на Сенатской площади.

«В Неву и на Кронштадтский рейд не встанут корабли, не будет авиации», — пишет издание.

По указу президента РФ, Главный военно-морской парад ежегодно проводится в Петербурге с 2017 года в День Военно-морского флота, который отмечают в последнее воскресенье июля (в 2025-м выпадает на 27 июля).

В нынешнем году, по сведениям «Фонтанки», власти Петербурга вернутся к прежнему формату празднования Дня ВМФ: торжественное возложение венков, народные гуляния и концерт на Дворцовой площади.

Главный военно-морской парад в Петербурге ранее еще ни разу не отменяли, даже после начала полномасштабной российско-украинской войны. В 2024-м МИД РФ утверждал, что украинские спецслужбы планировали покушение на Владимира Путина на параде. Сам парад тогда прошел без торжественной части в Кронштадте.