Российские силы ПВО сбили украинские дроны над Кубанью. По данным властей, обломки упали на пассажирский поезд, пострадали двое

Краснодарский край в ночь на 25 июля подвергся атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, в городе Тимашевск обломки сбитого дрона упали на территории вокзала, повредив один из вагонов проходящего пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека, сообщил губернатор. Одного из пострадавших госпитализировали. На вокзале Тимашевска в результате атаки временно отсутствовала электроэнергия.

В РЖД уточнили, что из-за падения обломков БПЛА выбило окна в вагоне поезда № 125 Москва — Новороссийск. Поезд продолжил движение с опозданием на 50 минут.

В РЖД добавили, что в Ростовской области в результате падением обломков БПЛА повреждения получила контактная сеть, из-за чего 10 пассажирских поездов задерживаются с опозданием до пяти часов.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи российские силы ПВО сбили над Краснодарским краем восемь беспилотников, над Ростовской областью — 23.