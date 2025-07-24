Война Тысяча двести сорок седьмой день. Китай тайно поставляет России двигатели для дронов под видом холодильников

Последствия российской атаки на Харьков. 24 июля 2025 года Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

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Мир

Итоги переговоров в Стамбуле: «Прорыва мы не ждали»

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Они не привели к сближению позиций их участников. Главы делегаций — Рустем Умеров и Владимир Мединский — по отдельности выступили с заявлениями.

Умеров сказал, что Украина настаивает на немедленном прекращении огня и предлагает скорейшую встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Мединский, в свою очередь, предложил серию коротких перемирий на один-два дня для поиска раненых и погибших. Для встречи президентов, заявил он, необходимо «проработать условия».

Мединский также заявил, что на переговорах обсуждали судьбу детей, вывезенных в Россию из Украины. Он заверил, что полный список, куда включены 339 детей, «полностью проработан» российской стороной. По его словам, часть детей уже возвращена в Украину, а остальные будут направлены туда, как только будут найдены их законные представители. «А 50 человек из списка и вовсе оказались взрослыми», — сказал он.

В офисе президента Украины обвинили Мединского в манипуляциях. Сегодня утром глава офиса Андрей Ермак в своем телеграме написал, что Россия предоставила «лишь частичную информацию о менее чем пятой части детей» из списка, а возвращены в Украину по факту до сих пор были только шесть детей, из которых пятеро — члены одной семьи. Ермак также признал, что в списке были совершеннолетние, но, по его словам, речь шла о людях с инвалидностью, воспитанниках интерната в Олешках Хесонской области. «Достижение 18-летнего возраста не отменяет факт совершения военного преступления и не лишает этих лиц права на возвращение домой», — подчеркнул он.

Утром переговоры прокомментировал Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «прорыва мы не ждали», но охарактеризовал повестку как «конструктивную, конкретную и нацеленную именно на предметную работу».

Представитель Кремля в очередной раз повторил, что говорить о встрече президентов, на которой настаивает Украина, сейчас рано. «Они пытаются чуть-чуть лошадь поставить вперед повозки», — заявил он. Песков отметил, что сначала нужно «проделать предметную работу» и лишь затем «предоставить возможность главам зафиксировать те наработки, которые достигнуты».

О возможной дате следующих переговоров Украина и Россия не сообщали.

Россия

Китай тайно поставляет России двигатели для беспилотников под видом холодильников

Российский военный завод «Купол», входящий в концерн «Алмаз-Антей», тайно закупает через подставные компании двигатели для дронов из Китая. Их маркируют как «промышленные холодильные установки», чтобы избежать западных санкций, выяснило агентство Reuters.

Поставки, пишет Reuters со ссылкой на внутренние документы «Купола», позволили значительно увеличить число производимых ударных беспилотников «Гарпия»: компания по контракту с Минобороны России планирует произвести в 2025 году более шести тысяч «Гарпий» — это в три раза больше, чем в 2024 году.

По утверждению украинской военной разведки, Россия ежемесячно использует около 500 таких беспилотников для атак в глубине территории Украины как на военные, так и на гражданские объекты.

В сентябре 2024 года Reuters впервые написал, что «Купол» производит «Гарпии» с использованием китайских двигателей от компании Xiamen. Спустя месяц ЕС и США ввели санкции против нескольких китайских компаний, участвующих в цепочке поставок — однако после этого поставки продолжились, уже через новых юридических лиц.

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин ничего не знает об экспорте деталей для «Гарпий» и что власти КНР «контролируют зарубежные продажи товаров двойного назначения в соответствии с собственным законодательством и международными обязательствами».

Завод «Купол» находится в Ижевске. 1 июля он попал под атаку украинских дронов, в результате погибли три человека, более 40 получили ранения. Из-за повреждений цехов завод временно приостанавливал работу.

Западные страны в последнее время усилили давление на Китай, требуя от Пекина прекратить с Россией торговлю продукцией, которая может быть использована в военных целях. 2 июля глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас прямо заявила министру иностранных дел Китая Ван И, что поддержка Москвы китайскими компаниями представляет угрозу европейской безопасности. Как писало гонконгское издание South China Morning Post, Ван И ответил ей, что для Пекина невыгодно поражение России в войне, так как в таком случае США смогут сосредоточиться на противостоянии с самим Китаем.

Ожидается, что вопросы военного взаимодействия Пекина и Москвы будут обсуждаться 25 июля во время визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Китай, где она встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Иван (Винница). […] Я помню первый год войны, когда украинцы были действительно как один организм, это давало мотивацию всем, эти очереди в ТЦК… Я помню, как помогал волонтерам грузить воду, когда работал в супермаркете, я сказал им: «Слава Украине», а они одним криком: «Героям слава».

Кажется, с того момента прошла целая вечность, и Украина превратилась в тот самый черно-белый мир, которого все так боялись. Сейчас я задаюсь вопросом, что же пошло не так? Почему все так поменялось? Мужчины ушли в подполье, на улицах в основном ходят только женщины, дети и старики, а вооруженные банды ТЦК ездят и ловят оставшихся.

Я знаю, что, может, мобилизация нужна, но не в таком виде, как это происходит сейчас. Люди в буквальном смысле умирают в стенах военкомата с гематомами, я не понимаю, как мировое общество может спускать это на тормозах. У меня очень много знакомых и друзей, которым уже все равно, как все закончится. Они просто сидят дома, боясь выйти на улицу […].

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