Война Тысяча двести сорок шестой день. В Стамбуле пройдет третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Делегации обсудят меморандумы о перемирии

Эвакуация раненого украинского военного на передовой в Донецкой области. 21 июля 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

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Мир

В Стамбуле пройдут прямые переговоры России и Украины

Вечером 23 июля в Стамбуле пройдет третий раунд прямых переговоров между делегациями России и Украины. Официально время встречи не сообщается, однако источники СМИ в обеих странах сообщают, что она начнется в 19:00 по местному времени (совпадает с московским и киевским).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основной темой встречи будет обсуждение меморандумов о прекращении огня, которые стороны представили друг другу на встрече в июне. Он подчеркнул, что сейчас «вряд ли возможно» говорить о реальных результатах. «Нужно посмотреть, естественно, никто легкой дороги не ожидает. Естественно, это будет очень сложный разговор. Проекты [меморандумов] диаметрально противоположны», — сказал Песков.

Российский меморандум, представленный в июле, в частности, требовал от Украины признания суверенитета РФ над аннексированными регионами, официального отказа от вступления в НАТО и отмены санкций. Условием для прекращения огня Москва называла отвод украинских войск и прекращение поставок западного оружия.

Украинский меморандум предполагал безусловное прекращение огня на 30 дней с возможностью дальнейшей пролонгации. Киев также отказывался от юридического признания суверенитета РФ над аннексированными регионами и требовал оставить возможность вступления в НАТО и ЕС в будущем.

Песков, комментируя предстоящие переговоры, также отметил, что состав российской делегации не изменился по сравнению с майской и июньской встречами. Состав украинской делегации также остался неизменным, за исключением того, что ее глава Рустем Умеров сейчас является секретарем Совета безопасности и обороны Украины, а не министром обороны, как в июне.

Украина

США ведут отдельные переговоры с несколькими странами по поставкам Patriot. Никаких дедлайнов у них нет

Вашингтон ведет двусторонние переговоры с несколькими странами о передаче систем противовоздушной обороны Patriot Украине, сообщает «Суспильне» со ссылкой на анонимного американского чиновника.

По словам собеседника издания, сейчас у переговоров нет никаких конкретных сроков и дедлайнов, основная цель обсуждений — определить, кто именно и что может предоставить. Количество стран, с которыми США контактируют по этому вопросу, чиновник не уточнил.

Президент США Дональд Трамп 14 июля, анонсируя новые поставки оружия Украине, заявил, что в ближайшее время страна, помимо прочего, получит 17 установок Patriot. Трамп уверял, что некоторые из этих систем поступят уже «в ближайшие дни» и что «есть одна страна, имеющая 17 Patriot, готовых к отправке».

Позже агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что в действительности предложенный Трампом план является лишь рамочным — вопрос, кто и когда физически поставит Украине комплексы Patriot в нем никак не конкретизирован. Предполагалось, что это могут сделать страны из Западной и Южной Европы, которые в данный момент не сталкиваются с угрозами безопасности.

В соответствии с планом, страны-доноры снимут со своего вооружения установки Patriot и передадут их Украине. Взамен они в приоритетном порядке получат от США новые установки. 18 июля газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа переместила Германию в начало очереди на получение следующих систем Patriot. Немецкое издание Spiegel сегодня написало со ссылкой на источники, что первая система Patriot поступит на Украину не ранее чем через восемь месяцев.

Россия

Нефтегазовые доходы РФ за год упали на треть

Доходы российского бюджета от нефти и газа в июле будут на 37% меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года, подсчитало агентство Reuters. Причины этого — снижение цен на нефть и укрепление рубля.

Как отмечает Reuters, средняя цена на российскую нефть в рублях остается ниже целевого показателя федерального бюджета на 2025 год. За первые семь месяцев года доходы от углеводородов могут оказаться на 20% ниже аналогичного периода прошлого года.

Агентство напоминает, что нефтегазовые доходы составляют четверть всех доходов федерального бюджета и имеют для Кремля огромное значение — в особенности на фоне продолжающейся войны и значительного увеличения расходов на оборону.

Евросоюз 18 июля принял очередной, 18-й по счету пакет санкций. В нем, помимо прочего, был резко снижен потолок цен на российскую нефть — с 60 до 47 долларов за баррель. В дальнейшем этот потолок предполагается пересматривать каждые полгода.

Президент США Дональд Трамп 14 июля заявил, что если Россия до конца лета не согласится на прекращение огня, он введет пошлины в размере 100% для стран, покупающих российскую нефть.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Алевтина (Москва). Все вокруг притворяется таким же, как было. Ложь, фальшь, лицемерие. Не помню, кто из великих и мудрых сказал, что первая жертва войны — правда. И это не только о пропаганде и фейках отовсюду, это про частную жизнь тоже. Все вокруг меня лгут. Одни — словами, другие — замалчиванием. Говорить не с кем — вот что случилось. Я имею в виду разговор по душам, а не о ценах на свинину. Если поставить по порядку главные трагедии войны, то, во-первых, это гибель людей с обеих сторон, во-вторых, разрушение экономик, в-третьих, крах личных связей, дружб, утрата доверия, любви.

В 2022 году, кроме бессильного гнева, было и огромное недоумение: как это возможно, что люди, которых я знала всю свою жизнь (а мне 60!), могут не только оправдывать, но и поддерживать войну?! Постепенно я усвоила: я просто этих людей никогда и не знала, я их себе придумала, априори решила, что они тоже гуманисты, тоже понимают, что любая жизнь бесценна. Куда там!

А как же дальше жить? Даже после войны? Чем жить? Если прошлое оболгано, настоящее отвратительно, каким может быть будущее? Мне тяжело думать о молодых россиянах. У них нет будущего в этой стране. Образование и наука не могут развиваться в изоляции от всего остального мира.

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