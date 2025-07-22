Война Тысяча двести сорок пятый день. Кремль призывает не ждать «прорывов» от предстоящих переговоров

Тело погибшего российского солдата на линии фронта между российскими и украинскими позициями в Донецкой области. Kostiantyn Bilous / AP / Scanpix / LETA

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Мир

Новые переговоры между РФ и Украиной могут состояться уже в среду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делегацию для ближайших переговоров с Россией возглавит секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

В своем телеграм-канале Зеленский по итогам встречи с Умеровым и главой своего офиса Андреем Ермаком написал, что в состав украинской делегации также войдут представители разведки, МИДа и офиса президента. Он отметил, что Украина готова «работать максимально продуктивно» по вопросу освобождения пленных и по вопросу будущей встречи на высшем уровне для «реального завершения этой войны».

«Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама же и начала», — подчеркнул Зеленский.

Накануне вечером Зеленский заявил, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет уже в среду, 23 июля. В Москве официально дату встречи пока не подтверждали, источник государственного агентства ТАСС заявлял, что переговоры могут пройти 24-25 июля. Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что власти РФ рассчитывают на переговоры «на этой неделе». «Как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам», — заявил он.

Песков также призвал не ожидать каких-либо «прорывов» от следующего раунда переговоров, заявив, что тема урегулирования «сложна». «Рассчитывать на прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого, вряд ли возможно», — заявил представитель Кремля, отметив, что даже достижения договоренностей об обменах это «уже результативность». Песков подчеркнул, что Москва намерена продолжать обеспечивать свои интересы и «выполнить задачи, которые мы ставили с самого начала».

Россия и Украина провели два раунда переговоров в Стамбуле 16 мая и 2 июня. По итогам этих встреч стороны договорились об обменах пленными и ранеными, а также о передаче тел погибших солдат. Помимо этого, на второй встрече представители Москвы и Киева обменялись меморандумами, в которых изложили свои условия для прекращения огня.

После июньской встречи предполагалось, что переговорные команды вскоре встретятся вновь, однако этого так и не произошло. Россия с начала июля начала публично возлагать ответственность за отсутствие новых встреч на Украину. Так, глава МИД Сергей Лавров утверждал, что Москва предлагала точную дату нового раунда переговоров еще в июне, но не получила ответа.

Владимир Зеленский на прошлой неделе отправил в отставку правительство, и Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию во время майских и июньских переговоров, потерял пост министра обороны. Вместо этого Зеленский назначил Умерова главой Совета нацбезопасности и обороны и подчеркнул, что поручил ему «активизировать переговорный трек» с Москвой. Президент Украины 19 июля сообщил, что Киев предложил Москве новый раунд переговоров.

Война глазами читателей «Медузы»

Светлана. Когда я была маленькой, мама перед сном пела мне военные песни, читала рассказы о войне. Все они были пронизаны ненавистью к нацистам, к их преступлениям, к самой войне и всем тем ужасам, которые с ней связаны. С детства сформировалась установка: война — это катастрофа. Ее не должно быть. Ее нельзя допускать. Никогда. Ни при каких обстоятельствах.

Теперь же ощущение, что я попала в королевство кривых зеркал. Все, во что я верила, все моральные императивы, этические нормы — все перевернулось с ног на голову. Мама, певшая мне «Бухенвальдский набат» — «люди мира, будьте зорче втрое! Берегите мир! Берегите мир!» — сейчас с восторженным блеском в глазах говорит про патриотизм и поднятие с колен. Слушает Соловьева и считает фейками любые новости о гибели мирных жителей. Как в ее голове сумели совместиться те ценности, которые она заложила мне, и поддержка того ужаса, что происходит сейчас — загадка. Раньше думала, ее отрезвят растущие цены, ЖКХ и прочее — для пенсионеров инфляция особенно чувствительна — но нет, кошелек не вступает в противоречие с пропагандой. Надежды на то, что она (а вместе с ней и такие же, как она) прозреет и вновь сможет здраво мыслить, давно уже нет.

Зато повезло, что на моей стороне семья и близкие друзья. Не пришлось резать по живому, чувствую их поддержку. Даже любимые музыканты тоже оказались в моем «лагере», пусть и дурацкое, но все-таки утешение.

В первый год чувство вины было таким сильным, что я не могла дышать. Жила на таблетках, много плакала. Помню, когда вышел эпизод «Масяни» про войну, где все они погибают, разрыдалась прямо в офисе, физически не могла заставить себя успокоиться. Сейчас боль притупилась. Привычка — страшное дело, организм пытается остановить процесс разрушения, блокирует острые эмоции. Но из жизни как будто высосали всю радость. Нет ощущения стабильности, зато есть постоянный страх — у меня растет сын. До одури страшно, что не сумею его уберечь. Этот страх теперь со мной всегда.

Отношение к происходящему не изменилось. Изменилось наивное детское представление о том, что хороших людей все-таки больше чем плохих, а добро всегда побеждает зло. Я больше не верю в сказки.

Читала, что после ВОВ немцев, обычных бюргеров, которые поддерживали политику Гитлера, водили на принудительные экскурсии в концлагеря, чтобы они своими глазами увидели то, что там происходило. Многие после этого сходили с ума. Не знаю, может, это художественный вымысел, но я мечтаю о том, что когда все закончится, такие же экскурсии будут проводить для тех, кто сейчас кричит «мочи их!». Думаю, это было бы правильно.

Наше будущее украли. Что страшнее — украли будущее у наших детей. И теперь с этим нам надо как-то учиться жить. Вот только не знаю, как.

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«Медуза»