Минобороны РФ предложило повысить оклады военным на 7,6%. Правительство РФ предлагало в полтора раза меньше

Министерство обороны РФ предложило с 1 октября 2025 года повысить оклады российских военных на 7,6%, а не на 4,5%, как ранее постановило российское правительство.

В проекте, подготовленном Минобороны, предлагается внести изменения в постановление правительства, принятое 9 апреля. В нем говорилось, что оклады военным будут повышены в 1,045 раза. Минобороны предложило изменить это число на «1,076».

Постановление правительства помимо военных затрагивало сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, пожарных, таможенников и руководителей фельдъегерской службы.

Еще один проект Минобороны предусматривает, что будет изменен коэффициент, применяемый при индексации размеров страховых сумм, единовременных пособий и компенсаций, — также с 1,045 на 1,076. Это изменение предлагается распространить «на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года», говорится в документе.