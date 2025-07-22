ТАСС: следователи ФСБ пришли с обыском к заместителю губернатора Брянской области по делу об укреплениях на границе

Сотрудники МВД и ФСБ пришли с обыском к заместителю губернатора Брянской области Николаю Симоненко по делу об оборонительных сооружениях на границе. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на источник и близкий к силовикам телеграм-канал «112».

По информации агентства, следственные действия проводят дома у Симоненко и на его рабочем месте. Процессуального статуса у замглавы области пока нет.

Симоненко среди прочего курирует работу департамента строительства Брянской области, управления архитектуры и градостроительства, Государственной строительной инспекции Брянской области.

«112» утверждает, что обыски связаны с уголовным делом о хищениях при возведении оборонительных сооружений в регионе.

Дела об оборонительных сооружениях на границе с Украиной расследуют также в двух других приграничных регионах РФ. В Курской области по такому делу арестован, в частности, бывший губернатор региона Алексей Смирнов. СМИ и телеграм-каналы также связывали с этим расследованием самоубийство Романа Старовойта, предшественника Смирнова на посту губернатора. Кроме того, в Белгородской области вице-губернатору Рустэму Зайнуллину предъявили обвинение в хищении 32 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений.

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