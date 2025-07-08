Самоубийство Романа Старовойта связывают с делом о хищениях при строительстве оборонительных линий в Курской области Что об этом известно? Кто проходит по делу? Сколько, по версии следствия, было украдено денег?

Роман Старовойт (справа) с «зубами дракона» в Курской области, 7 декабря 2022 года Администрация Курской области

Утром 7 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке министра транспорта Романа Старовойта. Через несколько часов стало известно, что Старовойт покончил с собой.

Разные медиа, ссылаясь на неназванные источники в министерстве транспорта и в силовых структурах, сформулировали две версии того, как развивались события. По одной, Старовойт заранее знал о готовящейся отставке. Утром, когда она состоялась, он приехал на работу в министерство транспорта — возможно, чтобы забрать из сейфа наградной пистолет. Почти сразу он уехал на личной машине. Он приехал в парк Малевича на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье и там застрелился.

По другой версии, Старовойт покончил с собой еще до отставки — за сутки или даже больше. Предположительно, этот факт скрывали, чтобы назначить нового министра. Им стал Андрей Никитин, пришедший в Минтранс в феврале 2025 года с поста губернатора Новгородской области. Пять месяцев Никитин был заместителем Старовойта — вероятно, все это время его готовили тому на смену.

Мало кто сомневается, что отставка и самоубийство Старовойта вызваны делом о коррупции при строительстве оборонительных сооружений в Курской области. Старовойт был курским губернатором с октября 2018 по май 2024 года.

В октябре 2022 года командующим российскими войсками в Украине стал генерал Сергей Суровикин — и первым делом, 18 октября, объявил, что «не исключено принятие самых непростых решений». Было ясно, что главное из «непростых решений» — отступление из Херсона, что и произошло в течение последующего месяца.

На следующий день после выступления Суровикина Путин ввел военное положение на аннексированных территориях Украины и средний уровень реагирования в аннексированном Крыму и шести российских регионах, граничащих с Украиной, в том числе в Курской области. Общий смысл происходящего сводился к тому, что Россия стала готовиться к возможному украинскому контрнаступлению, в том числе к вторжению на свою международно признанную территорию.

Уже 22 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе начали сооружать оборонительную линию из противотанковых надолбов, или «зубов дракона» — врытых в землю треугольных бетонных блоков, которые должны препятствовать движению бронетехники. Тогда же аналогичную линию строила ЧВК Вагнера в аннексированной Луганской области — ее прозвали «линией Пригожина» или «линией Пригожинó», по аналогии с «линией Мажино» (системой укреплений на границе Франции с Германией перед Второй мировой войной).

23 октября курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что в регионе построены две линии обороны, а третья будет готова к 5 ноября.

В 2022-м на этом все как будто и закончилось. Старовойт оставался губернатором Курской области до весны 2024-го. Путин, в очередной раз переизбравшись на пост президента России, снова назначил премьером Михаила Мишустина. Тот сформировал новое правительство, в котором Старовойт получил пост министра транспорта. Исполняющим обязанности губернатора Курской области стал бессменный заместитель Старовойта и глава областного правительства Алексей Смирнов. То есть губернаторство Старовойта было признано успешным, он пошел на повышение в Москву — и при этом ему позволили оставить сменщиком своего ставленника.

Но события стали развиваться неожиданно. В августе 2024 года украинская армия вторглась в Курскую область и за пару недель оккупировала около тысячи квадратных километров ее территории, включая райцентр Суджу. Линия обороны, судя по всему, даже не задержала украинское наступление.

Сили підтримки Збройних Сил України

По данным «Коммерсанта», расследование злоупотреблений при строительстве оборонительных сооружений началось еще в мае 2024 года, сразу после перехода Старовойта в Минтранс. Но по-настоящему активным расследование стало осенью — очевидно, Кремль потребовал «разбора полетов» после украинского вторжения.

Проверка Генпрокуратуры показала, что к моменту вторжения линия обороны фактически не была достроена, а те объекты, которые были готовы, не соответствовали требованиям. Например, те самые «зубы дракона» были сделаны не из бетона М500, а из гораздо более хрупкого М200. Дождь и снег ослабили их — и под тяжестью украинской бронетехники просто развалились.

На строительство оборонительных сооружений Курская область получила из федерального бюджета больше 19 миллиардов рублей. Подряды на строительство распределяли без стандартных конкурсных процедур. Распорядителем средств было региональное управление капитального строительства, генподрядчиком — Корпорация развития Курской области.

Корпорация заключила 23 договора с несколькими компаниями, контролируемыми четырьмя бизнесменами: Максимом Васильевым, Юрием Бессоновым, Владиславом Мартьяновым и Иваном Уткиным. Впоследствии суд признал, что они украли на строительстве в общей сложности четыре с лишним миллиарда рублей — больше четверти всех выделенных средств. Откаты чиновникам при этом составляли от 10% до 25%. Часть денег вывели и потратили на дорогие машины и недвижимость.

«Зубы дракона» в Курской области Михаил Климентьев / ТАСС / Profimedia

В ноябре 2024 года были арестованы руководители Корпорации развития и компаний-подрядчиков. Под стражей оказались в том числе гендиректор корпорации Владимир Лукин, его заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова (сестра Владислава Мартьянова). Один из подрядчиков, Максим Васильев (депутат областной думы и формально советник гендиректора одной из компаний-подрядчиков), тогда избежал ареста, заключив контракт с Минобороны и отправившись в «зону ».

Новый губернатор Курской области Алексей Смирнов, который только в сентябре выиграл выборы и избавился от приставки «и. о.», 5 декабря подал в отставку. Ему на смену из Москвы прислали бывшего депутата Госдумы Александра Хинштейна.

В начале 2025-го дело забрали из Курска в Москву. Последовала вторая волна арестов: бывший губернатор Смирнов и его заместитель Алексей Дедов. Их обвинили в руководстве организованной преступной группой, которая путем мошенничества похитила бюджетные средства. Тогда же лишили депутатских полномочий и арестовали Васильева.

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Смирнов и Дедов поначалу отказывались признавать вину, но затем стали сотрудничать со следствием — и дали показания против Старовойта.

Старовойт, по-видимому, ожидал отставки. Вряд ли кто-то мог всерьез поверить, что он не знал о столь масштабных хищениях на столь важной стройке в руководимом им регионе. Но министр, вероятно, рассчитывал на покровительство братьев Ротенбергов — давних друзей Путина, которые имеют обширные интересы в транспортной отрасли и которые пролоббировали назначение в Минтранс хорошо им знакомого Старовойта.

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