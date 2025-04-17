Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов арестован по делу об откатах при строительстве укреплений на границе с Украиной «Зубы дракона» развалились от дождя и снега

Алексей Смирнов в зале Мещанского суда Москвы. 16 апреля 2025 года AFP / Scanpix / LETA

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов арестован по уголовному делу о хищении из бюджета как минимум одного миллиарда рублей. Полицейские при оперативном сопровождении ФСБ задержали Смирнова 15 апреля, после чего доставили в Москву. Его задержали в пентхаусе в подмосковном Красногорске, пишет «Коммерсант». По данным источника РБК, задержание провели в Москве.

Мещанский районный суд Москвы вынес решение об аресте Смирнова 16 апреля, его отправили в СИЗО на два месяца, до 15 июня. Защита предлагала отправить Смирнова под домашний арест, аргументируя это тем, что у него есть заболевание сердца. Решение суда будет обжаловано, сообщил представитель обвиняемого.

Также в Курске задержан бывший первый заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов, его тоже доставили в Москву. Суд изберет ему меру пресечения 17 апреля.

Бывшему главе Курской области, как и его заместителю, предъявили обвинения в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и совместно с руководством «Корпорации развития Курской области» организовали хищение бюджетных средств более чем на миллиард рублей. «Корпорация развития» выступала генеральным подрядчиком при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной, похищенные деньги выделили на строительство инженерных конструкций.

Смирнов и Дедов не признали вину. Бывший губернатор отказался давать показания на допросе, заявив, что ему нужно время, чтобы предметно изучить текст обвинения и подготовить контраргументы, сообщает «Коммерсант».

Ранее по делу задержали трех руководителей «Корпорации развития Курской области» — бывшего гендиректора Владимира Лукина и его заместителей Игоря Грабина и Снежану Мартьянову. В МВД заявили, что также задержали руководителей компаний, которые получили бюджетные средства и не выполнили необходимые строительные работы. Фигуранты дела арестованы.

Расследование начали из-за некачественных «зубов дракона» — больших бетонных пирамид, призванных помешать продвижению бронированной техники, сообщает РБК. После проверок строительства защитных сооружений в Курской области следователи возбудили несколько уголовных дел. Как рассказал источник РБК, знакомый с материалами дел, претензии у следствия возникли из-за того, что построенные объекты не соответствовали проектной документации.

Изначально в уголовном деле было пять эпизодов, почти все они связаны с защитой от нападений со стороны Украины, пишет «Коммерсант». Так, при изготовлении «зубов дракона» ущерб составил около 156 миллионов рублей. При производстве конструкций вместо бетона марки М500 использовали М200. Как поясняет издание, первый применяют для промышленного производства, второй — для бытового. Из-за этого «зубы дракона» разваливались от таких погодных условий, как дождь и снег, и не выдержали бронетехнику ВСУ во время наступления украинской армии в Курской области. Следствие также установило несколько эпизодов, когда чиновники Курской области переплачивали строительным компаниям и поставщикам.

Показания против бывшего губернатора и его заместителя дали топ-менеджеры «Корпорации развития Курской области», сообщил источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах. Бывший гендиректор организации Владимир Лукин, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК), и некоторые другие фигуранты заявили, что хищение средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений, организовали Алексей Смирнов и Алексей Дедов.

По данным источника «Коммерсанта», Смирнов и Дедов привлекали к строительству только тех подрядчиков, которые соглашались платить откаты не менее 15% за то, что с ними заключат контракт.

Газета считает, что первые фигуранты дела решили заключить досудебные соглашения и рассказать об организаторах хищения, поскольку следствие допускает, что предъявит новые обвинения — в организации преступного сообщества (210 УК), за что предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

Оперативные мероприятия в отношении Алексея Смирнова «шли несколько месяцев, когда появились данные о его причастности к мошеннической схеме», сообщил источник ТАСС.

Сумма ущерба может быть значительно больше миллиарда рублей. Это начальная сумма, размер ущерба может вырасти в несколько раз, поскольку следствие проверяет другие соглашения с подрядчиками корпорации, пишет «Коммерсант». Источник РБК, в свою очередь, заявил, что расследуется хищение на общую сумму около 4,5 миллиарда рублей.

Всего из федерального бюджета выделили 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений в Курской области: блиндажей, огневых точек, опорных пунктов, противотанковых пирамид и рвов. Генпрокуратура РФ в начале 2025 года обратилась в Ленинский районный суд Курска с иском, в котором потребовала взыскать с бывшего главы «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина более 3,2 миллиарда рублей, которые, по версии ведомства, выделили на строительство оборонных сооружений, но в итоге присвоили.

Алексей Смирнов проработал губернатором Курской области несколько месяцев. Он начал работать в администрации региона в конце 1990-х годов. С 2011 года занимал различные должности в Московской области. В 2018 году Смирнов занял пост заместителя губернатора Курской области, в 2021 году стал первым заместителем губернатора, а с 2022 года одновременно возглавлял правительство региона.

Когда прежний губернатор Курской области Роман Старовойт в мае 2024 года стал министром транспорта РФ, Смирнов возглавил регион как временно исполняющий обязанности губернатора. В сентябре 2024-го, несмотря на наступление Вооруженных сил Украины, в Курской области провели выборы губернатора, на них Смирнов, по данным избирательной комиссии, получил 65,28% голосов. Президент РФ Владимир Путин 5 декабря принял отставку Смирнова, ушедшего с должности губернатора с формулировкой «по собственному желанию». С момента избрания Смирнова и до его отставки прошло 88 дней. Решение об отставке Смирнова приняли в Кремле, сообщили источники РБК. По их словам, глава региона «провалил коммуникацию с населением», в том числе с беженцами из районов, которые оккупировали украинские военные.

После отставки Смирнова из администрации Курской области стали уходить представители его команды. Так, Алексей Дедов уволился по собственному желанию 27 декабря. Тогда же правоохранительные органы начали задерживать руководителей «Корпорации развития Курской области». Самого Смирнова в декабре вызвали на допрос, сообщал телеграм-канал Mash. Алексея Дедова вызвали на допрос в январе. Новый глава Курской области Александр Хинштейн нередко критиковал «Корпорацию развития Курской области» и называл ее «корпорацией расхищения», писал ТАСС в марте.

Строительство оборонительных сооружений в Курской области началось, когда регион возглавлял Роман Старовойт. Источник РБК, близкий к администрации президента, сообщил, что в отношении Старовойта подозрений в хищениях сейчас нет. Новый руководитель Курской области Александр Хинштейн заявил, что региональные власти сотрудничают с правоохранительными органами.

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