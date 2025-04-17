Суд в Москве арестовал бывшего замглавы Курской области Алексея Дедова по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы отправил под арест бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова, обвиняемого в мошенничестве, сообщает «Интерфакс».

Защита Дедова просила избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. В итоге суд удовлетворил просьбу следствия об аресте.

Дедову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Вину он не признал.

По этому же делу 16 апреля арестовали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова.

О задержании Алексея Смирнова и Алексея Дедова стало известно 16 апреля. По версии следствия, они руководили участниками организованной группы и совместно с руководством «Корпорации развития Курской области» организовали хищение бюджетных средств более чем на миллиард рублей.

«Корпорация развития» выступала генеральным подрядчиком при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной, похищенные деньги выделили на строительство инженерных конструкций. Ранее по делу также задержали трех руководителей компании.

По данным РБК, расследование начали из-за некачественных «зубов дракона» — больших бетонных пирамид, призванных помешать продвижению бронированной техники.

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