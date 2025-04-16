Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова отправили в СИЗО по делу о хищении при строительстве укреплений на границе с Украиной

Мещанский районный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба московских судов.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что Смирнову и его бывшему заместителю Алексею Дедову предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК).

Бывший губернатор вину не признал, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Смирнов и Дедов задержаны в рамках расследования дела о хищении более миллиарда рублей бюджетных средств, которые были выделены Корпорации развития Курской области для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной, заявила Ирина Волк. По версии МВД, они руководили участниками организованной группы и вместе с руководством Корпорации развития Курской области организовали хищение. Ранее по этому же делу были задержаны трое руководителей Корпорации развития Курской области, а также руководители компаний, получивших деньги и не выполнивших работы.

Смирнов занимал пост главы Курской области с мая по декабрь 2024 года, а до этого был заместителем губернатора региона. Его предшественником был Роман Старовойт, ушедший на повышение и возглавивший министерство транспорта. При Смирнове в августе 2024 года в Курскую область вторглись ВСУ, оккупировав часть региона. По данным источников «Ведомостей» и анонимных телеграм-каналов, показания на Смирнова дал бывший гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, задержанный ранее. После отставки Смирнова с поста губернатора в декабре 2024-го исполняющим обязанности главы Курской области стал Александр Хинштейн.

Владимира Лукина задержали также в декабре 2024-го по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. По данным источника ТАСС, действия Лукина привели к необоснованному расходованию бюджетных средств в размере более 173 миллионов рублей. Еще ранее в СИЗО по этому же делу был отправлен заместитель Лукина Игорь Грабин.

Строительство усиленных линий обороны в Курской области началось более двух лет назад. В октябре 2022 года тогдашний глава региона Роман Старовойт отчитался о завершении строительства двух линий, пообещав, что до 5 ноября будет готова и третья. «Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию», — говорилось в сообщении оперштаба.