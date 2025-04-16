Задержан бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. Он возглавлял регион, когда туда прорвались ВСУ

Сотрудники МВД задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, сообщают «Ведомости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Также о его задержании написали телеграм-каналы Mash, Shot и Baza, связанные с силовиками.

Как пишут СМИ, на Смирнова дал показания бывший гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, ранее арестованный по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений.

По предварительным данным, вместе со Смирновым также был задержан бывший вице-губернатор региона Алексей Дедов.

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область с мая по декабрь 2024 года. В августе 2024-го в регион вторглись украинские военные. В указе президента РФ об отставке Смирнов говорилось, что чиновник покинул пост по собственному желанию. После этого исполняющим обязанности главы Курской области стал Александр Хинштейн.

Строительство усиленных линий обороны в Курской области велось с 2022 года. В октябре 2022-го тогдашний глава региона Роман Старовойт отчитался о завершении строительства двух линий, пообещав, что до 5 ноября будет готова и третья. Позже он покинул должность губернатора.

В конце декабря 2024 года в Курске задержали гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничье. По данным ТАСС, действия Лукина привели к необоснованному расходованию бюджетных средств в размере более 173 миллионов рублей. Также по этому делу был отправлен в СИЗО заместитель гендиректора Корпорации развития Курской области Игорь Грабин. В январе 2025-го Генпрокуратура РФ потребовала взыскать с главы Корпорации развития Курской области и его заместителей более 3,2 миллиарда рублей, выделенных из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружений.