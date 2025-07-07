Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса. Исполнять обязанности министра будет бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин

Президент РФ Владимир Путин уволил Романа Старовойта с должности министра транспорта страны. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Причины отставки не объясняются.

Пост главы Минтранса может занять нынешний замминистра, бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин, утверждают источники «Ведомостей», знакомые с подготовкой кадровых решений. По их словам, смена министра готовилась несколько месяцев. О том, что Никитин — наиболее вероятная кандидатура на пост министра, также сообщили источники «Медузы». Официально это пока не подтверждено.

Обновление. Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Указ опубликован на сайте Кремля.

Роман Старовойт занимал пост главы Минтранса РФ с мая 2024 года. До этого с октября 2018-го он возглавлял Курскую область. На должности главы региона его сменил Алексей Смирнов, которого в апреле арестовали по делу об откатах при строительстве укреплений на границе с Украиной. Сейчас область возглавляет бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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