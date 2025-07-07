Роман Старовойт, уволенный с поста главы Минтранса РФ, покончил с собой

Бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт покончил с собой, сообщают близкие к силовикам телеграм-каналы «112», Shot и Mash.

Shot пишет, что рядом с телом Старовойта найдено огнестрельное оружие. Утверждается, что тело Старовойта нашли в подмосковном Одинцово.

«Коммерсант» со ссылкой на источник сообщает, что Старовойт найден мертвым с огнестрельным ранением в подмосковном Одинцово. О том, что бывший министр покончил с собой, также заявил в комментарии RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Информацию о самоубийстве Старовойта вскоре подтвердил источник РИА Новости в экстренных службах.

По информации «112», на Старовойта дал показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, арестованный по уголовному делу о хищении из бюджета как минимум одного миллиарда рублей при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной.

Обновление. В Следственном комитете заявили, что тело Старовойта с огнестрельным ранением нашли в личном автомобиле в Одинцовском городском округе. «Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия — самоубийство», — говорится в сообщении.

Утром 7 июля президент РФ Владимир Путин уволил Романа Старовойта с должности министра транспорта страны.

Роман Старовойт занимал пост главы Минтранса РФ с мая 2024 года. До этого с октября 2018 года он возглавлял Курскую область. На должности главы региона его сменил Алексей Смирнов.

В апреле 2025 года Смирнову и бывшему первому заместителю губернатора Курской области Алексею Дедову предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК). По версии следствия, Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и совместно с руководством «Корпорации развития Курской области» организовали хищение бюджетных средств более чем на миллиард рублей. «Корпорация развития» выступала генеральным подрядчиком при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной, похищенные деньги выделили на строительство инженерных конструкций. Смирнов и Дедов не признали вину.