Вице-губернатора Белгородской области обвинили в хищении 32 миллионов рублей при строительстве линии обороны в регионе

Следствие предъявило вице-губернатору Белгородской области Рустэму Зайнуллину обвинение в хищении 32 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в регионе, сообщает ТАСС.

Зайнуллин был задержан 21 июня по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). На следующий день суд отправил обвиняемого в следственный изолятор. Защита обжаловала арест чиновника, но его оставили под стражей.

По версии следствия, Зайнуллин в составе группы и с использованием служебного положения похитил не менее 32 миллионов рублей, из которых до четырех миллиона рублей — лично. Эти средства были выделены на строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной.

Зайнуллин курировал в правительстве Белгородской области имущественный и земельный блок, сообщала «Медиазона». Он утверждал, что в октябре-ноябре 2024 служил в отряде «БАРС-Белгород», участники которого не выезжают в зону боевых действий.

Возводить линию обороны на границе Белгородской области и Украины начали в ноябре 2022 года. Тогда глава региона Вячеслав Гладков объявил о строительстве «засечной черты». В марте 2023-го он заявил, что стройка завершена. В мае 2025-го Гладков рассказал, что проверка выявила при строительстве нарушения на 109 миллионов рублей, а подрядчики завышали объемы работ.

В марте в Белгороде по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе арестовали директора компании «Стройинвестрезерв» Сергея Петрякова. По данным местного издания «Пепел», фирма, которая была одним из основных подрядчиков, завысила стоимость работ и незаконно получила из бюджета 11,5 миллиона рублей.

Хищения при строительстве линии обороны на границе с Украиной расследуют также в Курской области. По этому делу арестован бывший губернатор региона Алексей Смирнов.

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