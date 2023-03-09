Губернатор Белгородской области объявил, что строительство «засечной черты» завершено

В Белгородской области завершили строительство «засечной черты» — оборонительных сооружений на границе с Украиной, сообщил глава региона Вячеслав Гладков во время прямой линии с жителями.

«Мы ее завершили. Завершили уже давно. Я надеюсь, что противник видит то, в каком объеме и с каким качеством она построена», — сказал Гладков. Он добавил, что на «засечную черту» было потрачено 10 миллиардов рублей, которые поступили не из бюджета области.

О том, что в приграничных районах области возводится «засечная черта», Гладков впервые объявил в ноябре 2022 года. В декабре он показал фотографии строительства. Снимки готовой «засечной черты» губернатор пока не публиковал.

В январе стало известно, что при строительстве оборонительных сооружений один из населенных пунктов «отрезали» от Белгородской области. Гладков заявил, что оперативная обстановка не позволяет возвести черту непосредственно на границе с Украиной. Он отметил, что «нахождение отдельных населенных пунктов или хозяйств впереди или сзади черты не говорит о том, что кто-то кого-то бросил».

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