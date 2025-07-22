В ходе очередного раунда российско-украинских переговоров планируется обсуждение проектов меморандумов сторон с условиями мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Надеемся, что [переговоры] будут на этой неделе. Как будем готовы, сделаем сообщение по срокам», — сказал представитель Кремля. Так, передает «Интерфакс», он ответил на вопрос сотрудников СМИ о том, согласована ли точная дата переговоров и будут ли на встрече обсуждать подготовку к переговорам президентов России и Украины.

«Тема переговоров достаточно сложная. Помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. Поэтому сначала предстоит много поработать, перед тем как уже в предметном плане говорить о возможности каких-то встреч на высоком и высшем уровне», — добавил Песков (цитата по телеграм-каналу «Вы слушали Маяк»).

В разговоре с представителями СМИ пресс-секретарь президента РФ отметил, что тема прекращения войны с Украиной «настолько сложна, что достижение договоренности об обменах или о возвращении тел погибших — это уже результативность».

«Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес — повода для этого нет никакого. Вряд ли это возможно в нынешней ситуации. Мы намерены добиваться наших интересов, намерены обеспечить наши интересы и выполнить задачи, которые мы ставили с самого начала. Я бы не стал оценивать потенциальные сроки [урегулирования]. Зависит от множества факторов. И сейчас любые прогнозы будут ошибочными», — сказал представитель Кремля.

Новый, третий с начала 2025 года, раунд переговоров Москве предложил провести Киев, сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, встреча делегаций назначена на 23 июля, а украинская сторона собирается обсудить три приоритетных вопроса — о возвращении военнопленных и похищенных Россией детей, а также о подготовке встречи лидеров двух стран.

В Кремле предложение Киева называли «позитивным сигналом», а также отмечали, что переговорному процессу надо «добавить динамики».

Ранее в 2025 году прямые переговоры между делегациями РФ и Украины проходили в Стамбуле 16 мая и 2 июня.