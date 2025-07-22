Госдума приняла закон о штрафах за поиск «экстремистских материалов»

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон, который вводит административную ответственность за «поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним», в том числе с использованием VPN-сервисов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как уточняется телеграм-канал «Осторожно, новости», поправки поддержали 306 депутатов, 67 высказались против, 22 депутата воздержались.

Поправка об ответственности за поиск «экстремистских» материалов была внесена 14 июля ко второму чтению законопроекта, касающегося «усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности».

За «умышленный поиск экстремистских материалов» предлагается штрафовать на сумму от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Штрафы также вводятся за «нарушение порядка использования» VPN-сервисов. Гражданам за распространение рекламы VPN-сервисов грозят штрафы от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам — от 80 до 150 тысяч рублей, юридическим — от 200 до 500 тысяч рублей.

Госдума также приняла поправку о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления с использованием VPN-сервисов.

22 июля в ходе рассмотрения поправок в третьем чтении в Госдуме выступил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, в понимании правительства принятый закон «позволяет балансировать: с одной стороны — не допустить дальнейшего распространения экстремистских материалов, с другой стороны — не принимать решение о блокировке больших западных платформ пока».

Он утверждает, что «рядовые пользователи не пострадают» из-за принятия закона, передает «Интерфакс». Как это возможно, он не уточнил.

Против поправок выступила фракция «Новые люди», отмечает «Русская служба Би-би-си». Первый замглавы фракции Вячеслав Даванков, выступая на пленарном заседании, заявил, что не видел такого неприятия инициативы гражданами со времен введения QR-кодов во время ковида. По данным «Осторожно, новости», против также выступили депутаты от КПРФ и «Справедливой России».

С критикой поправок ранее выступили, в частности, пропагандистка Маргарита Симоньян и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение штрафовать за поиск «экстремистских материалов» требует более подробных объяснений.

Утром 22 июля с пикетом против принятия поправок к зданию Госдумы вышли политик Борис Надеждин и его соратники. Несколько человек были задержаны.

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