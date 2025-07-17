Симоньян пожаловалась на инициативу Госдумы о штрафах за поиск «экстремистских материалов» в интернете. По ее словам, это помешает пропагандистам «клеймить позором» ФБК

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян раскритиковала предложенные Госдумой поправки, которые предусматривают штрафы за поиск запрещенных материалов в интернете, в том числе с использованием VPN-сервисов.

Симоньян задалась вопросом, как в случае принятия инициативы российским пропагандистам «расследовать деятельность и клеймить позором» людей и организации, объявленных властями РФ «экстремистами». Например, Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным.

«Уважаемое государство, подскажите, пжл, а как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских фбк, если нам будет запрещено их даже читать? Надеюсь, будут поправки», — написала Симоньян в своем телеграм-канале (авторское написание сохранено — прим. «Медузы»).

Ранее идею о штрафах за поиск «экстремистских материалов» в интернете критиковала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, известная по доносам на публичных людей, артистов и организации. По ее словам, инициатива в случае принятия сделает невозможным для Лиги безопасного интернета мониторинг «экстремистских сообществ» и передачу данных о них в МВД.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству предложил принять поправку, предусматривающую введение административного наказания за поиск запрещенных материалов в интернете, в том числе с использованием VPN-сервисов. За «умышленный поиск экстремистских материалов» административный штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Авторы инициативы внесли соответствующие поправки в законопроекта, регулирующего деятельность экспедиторов. Второе чтение документа ожидается 17 июля.

«Медуза» подробно разобрала инициативу Госдумы

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