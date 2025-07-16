Екатерина Мизулина раскритиковала идею штрафов за поиск «экстремистских материалов» в интернете. Потому что это помешает писать доносы

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подвергла критике инициативу Госдумы, предусматривающую штрафы за поиск запрещенных материалов в интернете, в том числе с использованием VPN-сервисов.

Мизулина заявила, что закон в случае принятия сделает невозможным для Лиги безопасного интернета мониторинг «экстремистских сообществ» и передачу данных о них в МВД.

«Кстати, и сами депутаты не смогут ничего сделать с обращениями граждан, которые сообщают им о сообществах, где призывают к убийству на расовой почве, обсуждают диверсии в отношении участников СВО или пропагандируют нападения на школы. Ведь они нарушат закон, открыв ссылку из обращения», — написала Мизулина в телеграм-канале.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил ввести административное наказание за поиск запрещенных материалов в интернете 15 июля. Штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей предлагается ввести за «умышленный поиск» таких материалов.

В начале июля Мизулина раскритиковала власти регионов РФ за регулярные отключения мобильного интернета. «Просто стало интересно: отключение мобильного интернета действительно помогает решать проблему прилета БПЛА? Интернет глушат, а они все дальше летят и летят», — написала она в телеграме. Позже она заявила, что «разобралась» в ситуации, однако не написала, как именно, заявив, что «не хочет давать пищу для размышлений нашим противникам».

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